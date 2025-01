Automatyzacja transportu wewnętrznego – 5 powodów, dla których firmom opłaca się w nią inwestować 31.01.2025 10:29 Transport wewnętrzny to jeden z kluczowych procesów realizowanych w każdym magazynie i zakładzie produkcyjnym. Nic dziwnego zatem, że w tym obszarze ciągle poszukuje się szans na usprawnienia i optymalizację. Obecnie na rynku znajdziemy szereg rozwiązań, które umożliwiają podniesienie efektywności i obniżenie kosztów intralogistyki. Należą do nich m.in. automatyczne systemy transportowe. Jakie są ich zalety i dlaczego firmom opłaca się w nie zainwestować?

Czym są automatyczne systemy transportu wewnętrznego?

Automatyczne systemy transportu wewnętrznego to rozwiązania wykorzystywane w zakładach produkcyjnych, magazynach, centrach dystrybucji, fabrykach, portach, a także w innych miejscach, gdzie konieczne jest przemieszczanie towarów, materiałów lub komponentów w obrębie budynku. Mogą mieć różną formę – od przenośników przez systemy taśmociągów po platformy.

- Automatyzacja transportu wewnętrznego jest sposobem na usprawnienie procesów w firmie, a co za tym idzie – zwiększenie zysków. Aby jednak była skuteczna, musi zostać zaprojektowana z myślą o danym przedsiębiorstwie. Automatyczne systemy transportowe wdraża się w oparciu o analizę działalności zakładu i potrzeb jego właściciela – tłumaczy specjalista z firmy Jungheinrich oferującej nowoczesne rozwiązania do przemieszczania towaru (https://www.jungheinrich.pl/automatyzacja).

1. Automatyzacja procesów transportowych, czyli większa wydajność

Automatyzacja procesów transportowych pozwala na zwiększenie wydajności pracy firmy. Dzięki niej przenoszenie towarów z jednego miejsca do drugiego trwa zdecydowanie krócej. W zaoszczędzonym czasie można wykonać inne operacje, np. zwiększając możliwości realizacji dodatkowych zamówień.

2. Automatyzacja transportu, czyli mniejsze koszty

[obraz_1]

Mimo że automatyczne systemy transportowe są kosztowne, to inwestycja w takie rozwiązania dość szybko się zwraca. Dzięki nim nie trzeba angażować pracowników w operacje związane z przewożeniem towaru. Pozwala to na zmniejszenie liczby osób, które są niezbędne do zachowania odpowiedniej wydajności produkcji.

Automatyzacja procesów transportowych pozwala również na optymalizowanie tras, a co za tym idzie – zminimalizowanie potrzebnego czasu oraz paliwa lub energii elektrycznej. Autonomiczne urządzenia poruszają się zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem.

3. Automatyzacja transportu wewnętrznego, czyli mniej błędów ludzkich

Automatyczne wózki transportowe są również skutecznym sposobem na wyeliminowanie błędów ludzkich, które często prowadzą np. do strat w materiale i przestojów. Dzięki nowoczesnym systemom procesy są realizowane zgodnie z zaprogramowanymi ustawieniami. Automatyczne wózki transportowe są też mniej podatne na kolizje.

4. Automatyzacja procesów transportowych, czyli zrównoważony rozwój

Automatyzacja procesów transportowych cieszy się popularnością również wśród firm, które stawiają na zrównoważony rozwój. Tego typu rozwiązania umożliwiają optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich, materiałów oraz przestrzeni magazynowej. Przekładają się też na mniejsze zużycie energii.

5. Automatyczne systemy transportu wewnętrznego, czyli bezpieczeństwo

Automatyczne systemy transportu wewnętrznego wyręczają pracowników w większości zadań, które są niezbędne do przeniesienia towaru w inne miejsce. Wpływa to na bezpieczeństwo, które jest niezwykle ważne przy pracy z ciężkimi ładunkami. Automatyczne maszyny są w stanie przewozić, pakować czy pobierać produkty bez udziału człowieka. W ten sposób eliminuje się ryzyko wypadków zagrażających zdrowiu i życiu, spowodowanych m.in. upadkiem z wysokości czy przygnieceniem przez ciężkie przedmioty.

Automatyzacja procesów transportowych zapewnia szereg korzyści, niezależnie od branży. Z tego powodu jej popularność rośnie, a na rynku pojawiają się coraz nowsze technologie ułatwiające pracę.