4 znanych sportowców urodzonych w Sochaczewie 22.11.2023 11:24 W Sochaczewie urodziło się kilku znanych sportowców. Postanowiliśmy przybliżyć sylwetki czwórki z nich. Jakie dyscypliny sobie umiłowali? Jakie są ich największe sukcesy? Czy mieli okazję wystąpić w reprezentacji Polski lub wystartować na igrzyskach olimpijskich? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz poniżej. Zapraszamy do lektury!

Adam Zagajewski

Najwcześniej z całej czwórki urodził się Adam Zagajewski. Miało to miejsce 15 listopada 1959 roku. W dzieciństwie mieszkał we wsi Kawęczyn, położonej w Gminie Teresin. Tam też zaczęła się jego przygoda z kolarstwem.

Jego pierwszym trenerem był Zdzisław Kaliński, który odpowiadał za szkolenie w LKS Mazowsze Teresin. Następnie został zawodnikiem sekcji kolarskiej CWKS Legii Warszawa, gdzie zaczął odnosić największe sukcesy, m.in.: drużynowe mistrzostwo Polski na 100 km oraz brązowy medal MP w wyścigu szosowym ze startu wspólnego. Dobrze radził sobie też podczas wyścigów torowych.

W 1981 roku zajął 11. miejsce na mistrzostwach świata w wyścigu drużynowym. Dwa razy miał okazję wystąpić w Wyścigu Pokoju. Dobrze radził też sobie podczas Tour de Pologne, wygrywając niektóre etapy.

Słynął z niekonwencjonalnego stylu jazdy, często na granicy ryzyka. Niesamowicie ambitny i uparcie dążący do wyznaczonego celu. Zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 58 lat.

Andrzej Marszałek

Sześć lat po Zagajewskim urodził się Andrzej Marszałek. Przygodę ze sportem rozpoczął nie w Sochaczewie, a w oddalonym o 60 km Płocku. Tam trafił na treningi piłki ręcznej do miejscowej Wisły.

Od samego początku stanął na bramce, wzorując się niejako na swoim starszym bracie Tomaszu. Do drużyny seniorów został włączony, gdy miał 17 lat. Trenerem “Nafciarzy” był wówczas Edward Kozinski.

Marszałek to legenda płockiego klubu. Grał tam nieprzerwanie przez 33 lata, co pod tym względem czyni go absolutnym rekordzistą w Polsce, a może i na całym świecie. Przez ten okres przeżywał wraz z zespołem zarówno wzloty, jak i upadki.

W swojej kolekcji ma m.in.: 6 tytułów mistrza Polski oraz 10 triumfów w Pucharze Polski. 60 razy wystąpił w reprezentacji Polski. Swoją postawą między słupkami zapracował sobie na miano nie tylko najlepszego bramkarza, ale i zawodnika w historii Wisły Płock.

Katarzyna Klata (Kowalska)

W Sochaczewie urodziła się też medalistka olimpijska w łucznictwie. Mowa o Katarzynie Klacie, która przyszła na świat 18 października 1972 roku. Pochodzi ze sportowej rodziny - jej ojciec Ryszard Kowalski oraz siostra Barbara też byli łucznikami.

Gdy miała 12 lat trafiła do LKS Mazowsze Teresin. Tam doskonaliła swoje umiejętności pod okiem m.in.: Marka Olechowskiego, Adama Pazdyki czy Stanisława Stuligłowy. Treningi łączyła z nauką w Liceum Ogólnokształcącym im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie.

Swój pierwszy sukces odniosła w 1996 roku na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie. Wraz z koleżankami z drużyny zdobyła wtedy brązowy medal. Dwa lata później wywalczyła srebro podczas Halowych Mistrzostw Europy w Oldenburgu.

W swojej kolekcji ma też Srebrny Krzyż Zasługi przyznany, który został jej przyznany w 1996 roku przez prezydenta Kwaśniewskiego. Po zakończeniu kariery pozostała przy sporcie. Podjęła się misji odbudowy sekcji łuczniczej w klubie z Teresina.

Jan Król

Najmłodszym bohaterem naszego tekstu jest urodzony 23 sierpnia 1989 roku Jan Król. Jako dziecko początkowo próbował swoich sił w: judo, pływaniu, lekkiej atletyce i piłce nożnej. Na samym końcu trafił na siatkarskie parkiety, na których pozostaje do teraz.

Jego pierwszym klubem było Metro Warszawa. Następnie bronił barw SMS-u Spała oraz BBTS-u Bielsko-Biała. W 2009 roku podpisał swój pierwszy zawodowy kontrakt z AZS Politechnika Warszawa, gdzie doczekał się debiutu w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Król grał też w takich klubach, jak: Fart Kielce, Pekpol Ostrołęka, MKS Banimex Będzin, GKS Katowice, Verva Warszawa Orlen Paliwa czy AZS Indykpol Olsztyn. Na pewien czas wyjechał i reprezentował barwy klubów z Niemiec, Austrii i Rumunii. Obecnie jest zawodnikiem KPS Płock.