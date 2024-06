Co oznacza Foksztel, Melasa i Kałakut? Powstaje „Słownik Języka Sokołowskiego”

Mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego mogą zgłaszać słowa i wyrażenia charakterystyczne dla tego terenu wraz z tłumaczeniami, z których powstaje „Słownik Języka Sokołowskiego”. Za projekt odpowiedzialna jest Miejska Biblioteka Publiczna. Czym jest Foksztel lub Melasa? Tłumaczy to w rozmowie z RDC dyrektorka placówki Małgorzata Iwańska-Kania. — Foksztel to jest dawny dworzec PKS, już dzisiaj nieistniejący. Melasa to są okolice cukrowni — wyjaśnia.