Makiety dawnych świątyń w miejskiej bibliotece w Sokołowie Podlaskim Aneta Borkowska 04.01.2024 22:03 Makiety synagogi, kościoła św. Michała Archanioła oraz cerkwi, które kiedyś istniały w Sokołowie Podlaskim można oglądać w tamtejszej Bibliotece Publicznej. - Zostały odtworzone na podstawie fotografii archiwalnych oraz opisów w dokumentach - mówi autor makiet Piotr Rybak z pracowni dokumentacji dziejów miasta.

Makiety dawnych świątyń w Sokołowie Podlaskim (autor: UM Sokołów Podlaski)

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sokołowie Podlaskim można oglądać makiety dawnych sokołowskich świątyń. Zostały odtworzone na podstawie fotografii archiwalnych oraz opisów w dokumentach.

- Są zbudowane z tektury modelarskiej. To jest taka twarda tektura grubości 2 mm. Oklejona jest brystolem. A dodatki to już z różnych rzeczy, krzyże np. są z zapałek, okna są z pleksy. Makieta cerkwi zbudowana nieco inaczej niż te dwie pozostałe, ponieważ była to świątynia drewniana. Jest oklejona takim drewienkiem modelarskim, to się nazywa balsa - tłumaczy autor makiet Piotr Rybak.



Makiety są już stałą ekspozycją biblioteki. Oglądać je można za darmo.

