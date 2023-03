Zielone płuca Siedlec czekają na mieszkańców. Ruszyła akcja sadzenia drzew Olga Kwaśniewska 29.03.2023 10:45 Nadleśnictwo Siedlce zaprasza na coroczną akcję „Tydzień dla Sekuły”. Kompleks leśny na południowych obrzeżach miasta przechodzi co roku sprzątanie i sadzenie nowych drzew. W pracach tych od lat biorą udział mieszkańcy Siedlec.

Tydzień dla Sekuły (autor: UM Siedlce)

Trwa Tydzień dla Sekuły - nadleśnictwo zaprasza do wspólnego sadzenia drzew.

Wraz z wiosną ruszają prace w lesie - mówi nadleśniczy Jerzy Osiak.

- Jeśli chodzi o Sekułę, to w tym roku będziemy sadzić sosnę i brzozę. Natomiast w całym nadleśnictwie oczywiście też dęby, klony, jawory, lipy. Co roku sadzimy około 50-60ha. To są prace odnowieniowe, czyli po drzewostanach, które zostały ścięte - mówi nadleśniczy.

Leśnicy zachęcają też do wspólnego sprzątania śmieci i połamanych gałęzi.

- Szczególnie jeśli chodzi o Sekułę, bo tu jest taki las, który jest szczególnie uczęszczany przez mieszkańców. I tu dochodzą takie uprzątania tych drzew uszkodzonych przez wichury. Mamy rękawice i worki. I chęci są co najważniejsze - mówi.

Chętni mogą do końca tygodnia zgłaszać się do leśniczówki przy Jagodowej. Łącznie będzie posadzone 4 tysiące sadzonek.

