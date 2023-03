Brudzą i hałasują. W Siedlcach trwa płoszenie gawronów Olga Kwaśniewska 23.03.2023 19:14 Siedlce walczą z gawronami, które zaśmiecają ławki i alejki. Płoszenie przez sokolnika w przypadku parku Aleksandria potrwa do 15 kwietnia. Efekty widać już po pierwszej wizycie.

Brudzą i hałasują. W Siedlcach trwa płoszenie gawronów (autor: RDC)

W Siedlcach pojawiły się ptaki drapieżne. Maja płoszyć gawrony, które zanieczyszczają ławki i alejki. Można je zobaczyć w parku Aleksandria, a także na osiedlu przy Formińskiego i skrzyżowaniu Wyszyńskiego ze Starowiejską.

– Wynajmujemy sokolnika ze względu na skargi mieszkańców – tłumaczy kierownik referatu ochrony środowiska w Urzędzie Miasta Małgorzata Jaszczuk.

– Termin płoszenia uzależniony jest od terminów wskazanych w zezwoleniu wdawanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W tym wypadku mamy dwa różne terminy jeśli chodzi o nowe lokalizacje, one będą prowadzone do 31 marca. Jeżeli chodzi o park Aleksandria mamy zezwolenie do 15 kwietnia – mówi Jaszczuk.

Sokolnik Robert Śluzek przyznaje, że gawronów jest dużo i wiele samorządów decyduje się je wypłaszać. Z sokolnikiem rozmawiała nasza reporterka Olga Kwaśniewska.

Sokolnik: Teraz dosyć często bo i w sąsiednich miastach.

O.K.: Dlaczego?

S.: Żeby nie brodziły, nie przepłaszały mniejszych ptaków.

O.K.: Ile razy dziennie musi Pan zajrzeć w te miejsca i jak skutecznie taki ptak działa?

S.: Według książki trzy razy dziennie, rano w południe i wieczorem.

O.K.: Po ilu takich obchodach widzi Pan efekt?

S.: Już po pierwszym.

Siedlce co roku organizują akcje płoszenia gawronów. Zawsze w parku i rotacyjnie na różnych osiedlach, w zależności od potrzeb. Miasto za taką usługę płaci około 40 tys. zł.

