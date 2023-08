Utrudnienia przy siedleckiej podstawówce jednak dłużej niż do końca wakacji Beata Głozak 17.08.2023 20:22 Zła informacja dla mieszkańców Siedlec. Utrudnienia drogowe przy szkole podstawowej numer 7 nie znikną wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. Prawdopodobnie warunkowo otwarte będzie remontowane skrzyżowanie Starowiejskiej i Kazimierzowskiej.

Utrudnienia przy siedleckiej podstawówce jednak dłużej niż do końca wakacji (autor: RDC)

Do września prawdopodobnie nie uda się zakończyć remontu skrzyżowania w przecięciu ulic Starowiejskiej i Kazimierzowskiej.

– Aby w rozpoczęcie roku szkolnego nie zakorkować połowy miasta, ruch przy szkole podstawowej numer 7 zostanie dopuszczony warunkowo – mówi naczelnik wydziału dróg w siedleckim ratuszu Wojciech Cylwik. - Dla kierowców oznacza to, że nadal jest to teren budowy, więc trzeba zachować szczególną ostrożność, aczkolwiek będziemy chcieli stworzyć warunki przejeżdżania przez to skrzyżowanie, oczywiście z utrudnieniami. No i spowoduje to, że w połowie września prawdopodobnie będzie musiało być ono znowu na chwilę zamknięte, żeby położyć ostatnią warstwę mieszanki asfaltowej - tłumaczy.



Remont skrzyżowania to część dużej inwestycji, jaką jest przebudowa ulicy Starowiejskiej w Siedlcach. Podczas podpisania umowy na prace, władze miasta liczyły, że roboty przy szkole zakończą się przed rozpoczęciem nauki. Cała trasa jest ważna i uczęszczana, to wylotówka w stronę Łosic. Koszt inwestycji to 5 milionów 700 tysięcy złotych.

