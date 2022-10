Siedleccy strażacy apelują o przeglądy kominów w domach Olga Kwaśniewska 31.10.2022 20:59 Średnio 3-4 wyjazdy w tygodniu, a to dopiero koniec października. Tyle razy interweniują siedleccy strażacy w związku z sezonem grzewczym i pożarami w kominach. Wyjazdy dotyczą też nieszczelnych instalacji gazowych.

Siedleccy strażacy apelują o przeglądy kominów w domach (autor: pixabay)

- Ulatnianie się gazu może doprowadzić do śmierci w wyniku zatrucia tlenkiem węgla - przypomina zastępca komendanta PSP w Siedlcach Waldemar Rostek. - Pierwsze co, to zawroty głowy. To jest najistotniejsze w pierwszym odczuciu dla każdego człowieka. W przypadku naprawdę dużego stężenia tlenku węgla po kilku oddechach może dojść do omdlenia i może dojść do nieszczęścia - wyjaśnia.





- Dlatego warto zainstalować w czujkę tlenku węgla - dodaje Rostek. - Te urządzenia są naprawdę tanie, kosztują 50 zł, 100-150 zł, w zależności od jakości. Może je kupić niemal w każdym supermarkecie. Zwłaszcza w pomieszczeniach, gdzie przebywamy długo, gdzie śpimy, można takie czujki zainstalować - zaznacza.





Właściciele lokali ogrzewanych gazem powinni dokonywać przeglądów przynajmniej raz w roku. Podobnie w domach ogrzewanych piecami na węgiel, drewno czy ekogroszek - minimum raz w roku musi być przegląd kominiarski i czyszczenie przewodów.

