Mieli o prawie dwa tygodnie dłuższe wakacje. Dziś początek roku w Starej Kornicy k. Łosic

Z prawie dwutygodniowym poślizgiem zaczynają rok szkolny. Chodzi o uczniów szkoły podstawowej w Starej Kornicy. Ze względu na przedłużający się remont, władze gminy i dyrekcja, w porozumieniu z rodzicami, zdecydowali o wyznaczeniu tzw. dni dyrektorskich i „przedłużenie" wakacji, by doprowadzić szkołę do ładu.

Od dziś uczniowie szkoły podstawowej w Starej Kornicy zaczynają rok szkolny. Ze względu na przedłużający się remont, władze gminy i dyrekcja zdecydowali o wyznaczeniu tzw. dni dyrektorskich.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą i sprawa jest już potwierdzona, że młodzież wraca i ma mieć przygotowane 9 sal lekcyjnych plus minimum 2 łazienki, żeby można było te zajęcia prowadzić - mówi wójt Kazimierz Hawryluk.



Równolegle będą toczyć się dalsze prace, które stopniowo „uwolnią” następne sale lekcyjne.

- Oczywiście nie będą to komfortowe warunki, ponieważ sale są oddawane po bieżącej naprawie i one będą uzupełniane o te wszystkie sprzęty do zajęć sukcesywnie, jeżeli będzie już wszędzie internet, sieć będzie podłączona - tłumaczy wójt.



Do budynku do końca remontu nie wrócą za to przedszkolaki - 3-latki i 4-latki uczą się w Kobylanach, a 5-latki i 6-latki w Starych Szpakach. Wszystkie prace - także termomodernizacja - muszą zakończyć się najpóźniej do połowy listopada. Koszt to blisko 10 mln zł.

