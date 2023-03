Fałszowanie głosów w budżecie obywatelskim Siedlec. Prokuratura powołuje biegłego Olga Kwaśniewska 20.03.2023 15:11 Biegły z zakresu informatyki pozwoli ustalić, czy i w jaki sposób doszło do sfałszowania głosów w ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Siedlcach.

Powołała go prokuratura rejonowa. W sprawie zarzuty przedstawiono 38-letniemu mężczyźnie, który miał wejść w posiadanie danych osobowych, w tym adresów i numerów PESEL innych osób, po czym oddać za nich głosy.

Prokuratura w Siedlcach (autor: RDC)

Sprawa sfałszowania głosowania w Budżecie Obywatelskich wyszła na jaw po tym jak, wykryto, że kilkanaście głosów zostało oddanych przez osoby zmarłe. Zarzuty w tej sprawie usłyszał 38-letni mężczyzna. Podejrzany twierdzi jednak, że ktoś wykorzystał jego IP. To sprawdzi biegły - tłumaczy prokurator rejonowa Katarzyna Wąsak.

- Ma on odpowiedzieć na pytanie miedzy innymi, czy możliwe jest aby w tej samej dacie i godzinie z ustalonego adresu IP korzystało więcej osób. Czy jest możliwe żeby doszło do nieuprawnionego przechwycenia tego IP - wyjaśnia prokurator.

Opinia biegłego pozwoli na podjęcie dalszych kroków w śledztwie.

- Jeżeli biegły wykluczy te okoliczności, jako prawdziwe, czyli zakwestionuje tę linię obrony podejrzanego, to będzie to podstawa do oskarżenia tej osoby. Jak na razie ten człowiek u nas dostał zarzuty - mówi.

Jeśli zaś biegły stwierdzi, że mogło dojść do przejęcia adresu IP, wówczas zarzuty zostaną wycofane, a śledztwo - prawdopodobnie zostanie umorzone.

Za fałszowanie głosów grozi do 5 lat więzienia.

