Nielegalne wysypisko koło Siedlec. Śmieci są na działce, która nie ma właściciela Beata Głozak 16.03.2023 20:27 Nielegalne składowisko śmieci w gminie Przesmyki w powiecie siedleckim. Na prywatną działkę ktoś wyrzucił worki z odpadami budowlanymi. Takie wysypiska to plaga - mówi wójt Jerzy Skolimowski.

Jak mówi wójt Jerzy Skolimowski, śmieci znalazły się tam z dnia na dzień.

– Działka nie ma właściciela, bo właściciel zmarł w ubiegłym roku. Są potencjalni spadkobiercy, którzy nie są zainteresowani nabyciem spadkobierstwa tej działki. Wobec powyższego jest totalny problem. No i oczywiście temat został zgłoszony do policji. To jest miejsce w okolicy Kopca Piłsudskiego. Tam, gdzie jest duży ruch samochodów, przemieszczają się trasą wojewódzką – tłumaczy.





Jeśli policja nie ustali, kto wyrzucił worki z odpadami budowlanymi, gmina będzie musiała usunąć je na własny koszt. A ten - wójt szacuje na kilka tysięcy złotych.

Takie nielegalne składowiska rosną niczym grzyby po deszczu – na Krajowej Mapie Zagrożeń na terenie powiatu siedleckiego zgłoszonych jest ich około 15.

