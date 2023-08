Bocianie rodziny coraz mniej liczne. W tym roku bez żadnego gniazda z pięcioma młodymi Olga Kwaśniewska 17.08.2023 21:34 Bociany w powiecie siedleckim mają coraz mniej potomstwa. To dane z tegorocznej akcji liczenia tych ptaków, którą podsumowują ornitolodzy z Grupy EkoLogicznej. Na ponad 500 par, blisko połowa odchowała po dwa młode, co trzecia trzy - zazwyczaj w gnieździe wysiadywane są cztery jaja.

Bociany w Siedlcach (autor: Grupa EkoLogiczna/Facebook)

Coraz mniej liczne bocianie rodziny w okolicach Siedlec. Ponad 1100 młodych bocianów i 33 nowe gniazda. To bilans tegorocznego sezonu lęgowego w powiecie siedleckim. Ornitolodzy z Grupy EkoLogicznej podsumowują akcję liczenia ptaków. Potomstwa dochowało się ponad 500 ptasich par - mówi Ireneusz Kaługa. I podkreśla, że jest dużo mniej młodych niż w poprzednich latach.



- Oczywiście w tej beczce miodu jest też odrobina dziegciu i też zwracamy uwagę na takie rzeczy, jak dominująca liczba młodych w gniazdach. W tym roku już niestety na terenie naszego powiatu dominowały gniazda z dwoma młodymi - 204, gniazda z trzema młodymi - 188. W tym roku nie mieliśmy zupełnie gniazd z pięcioma młodymi, a czwórki spotykaliśmy zupełnie wyjątkowo, w zaledwie w 28 gniazdach - mówi.



W tym roku nie było żadnego z piątką potomstwa - przyznaje Ireneusz Kaługa i mówi o możliwych przyczynach: - Przede wszystkim ten opóźniony przylot spowodował, że o te kilka a nawet kilkanaście dni później pary przystąpiły do lęgu, czyli zniosły jaja. Idąc dalej tym tropem, bo bociany wysiadują około 32-34 dni, niestety młode, które się wykluły, mieliśmy też takie chwilowe załamanie pogody, takie dwu-trzy dniowe, kiedy padały deszcze, te młode nie były jeszcze przygotowane na te warunki - wyjaśnia.

Ten sezon nie należy jednak do nieudanych. W sumie w powiecie siedleckim gniazda opuściło ponad 1100 młodych.

- Wydawało nam się, że rzeczywiście bardzo dużo par straciło lęgi, będziemy mieć bardzo, ale to bardzo słaby sezon. No liczby tego nie pokazują. Na terenie powiatu wychowało się 1141 młodych ptaków. Uwagę zwraca rekordowa liczba nowych gniazd. Mamy 33 nowe gniazda. No i te ptaki, te nowe pary, udało im się szczęśliwie odchować pisklęta - mówi ornitolog.



Niektóre siedleckie bociany wyruszyły już do Afryki.

