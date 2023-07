Uwaga na bociany! Ornitolodzy apelują do kierowców: ptak z samochodem nie ma szans Olga Kwaśniewska 19.07.2023 20:29 Ornitolodzy apelują do kierowców - uważajcie na bociany! To sezon na pierwsze loty młodych ptaków, ale i intensywne poszukiwanie pokarmów przed migracją do Afryki. Zwłaszcza w rejonie żerowisk, może dochodzić do potrąceń bocianów. Ten niestety nie ma szans z samochodem - mówi ornitolog z siedleckiej Grupy EkoLogicznej Ireneusz Kaługa.

Ornitolodzy apelują do kierowców: ptak z samochodem nie ma szans (autor: Grupa EkoLogiczna/Facebook)

Co roku nawet 11 młodych bocianów w powiecie siedleckim ginie pod kołami samochodów. To niebezpieczny czas dla tych ptaków - uczą się teraz latać.

- Jeśli samochód jedzie szybko, a jest to duży samochód, to niestety bocian nie ma szans. Zdarzają nam się przypadki w rodzaju, że bocian wpada do kabiny tira, a kierowca nie ma szans, żeby w jakikolwiek sposób zareagować. Około 4-kilogramowy ptak nagle wpada do rozpędzonego samochodu, trzaska szyby i nagle kierowca jest zdezorientowany, nie wie, jak ma postępować. Może się to skończyć na poboczu wypadkiem, urazem - podkreśla ornitolog z siedleckiej Grupy EkoLogicznej Ireneusz Kaługa.



Natomiast jeśli znajdziemy młodego bociana w okolicach gniazda, nie powinniśmy panikować.

- Tu ważna jest obserwacja - uspokaja ornitolog. - Jeśli tylko jest zdrowy, chodzi, trzyma skrzydła razem, on będzie próbował na takie gniazdo wrócić. Jeśli jeszcze w pobliżu tego gniazda znajduje się łąka, warto takiego ptaka wypuścić na łąkach, on na pewno będzie karmiony te kilka godzin, a nawet do kilku dni przez rodziców i ostatecznie wróci na gniazdo. Zabranie takiego ptaka i transportowanie do ośrodka rehabilitacji jest moim zdaniem nieuzasadnione - tłumaczy.



Nie wolno też dokarmiać takiego ptaka.

