Biegną ponad 300 km w hołdzie dowódcy. Sztafeta żołnierzy wyruszyła z Siedlec Beata Głozak 09.04.2024 19:44 Ponad 300 km biegu w hołdzie dowódcy. W upale, z flagami w rękach – z Siedlec wyruszyła sztafeta upamiętniająca patrona 18. Dywizji Zmechanizowanej generała Tadeusza Buka. Żołnierze w ten sposób oddają hołd zmarłemu w katastrofie smoleńskiej dowódcy.

Przed nimi ponad 300 kilometrów biegu. Z Siedlec wyruszyła sztafeta upamiętniająca patrona 18. Dywizji Zmechanizowanej generała Tadeusza Buka. Od trzech lat żołnierze w ten sposób oddają hołd zmarłemu w katastrofie smoleńskiej dowódcy.

– Na starcie, pod budynkiem sztabu 18 dywizji ustawiło się około 30 osób – mówił rzecznik prasowy Dywizji podpułkownik Kamil Dołęzka. - W tym roku rozpoczynamy ją w Siedlcach, trochę nietypowo, ponieważ zawsze była ona rozpoczynana w Spale, w miejscu zamieszkania generała Buka, natomiast w tym roku postanowiliśmy, że będziemy startowali z Siedlec w kierunku Spały i dalej do Żagania przejmuje od nas pałeczkę sztafetową 34. Brygada Kawalerii Pancernej - wskazał.



Na chwilę przed starem swoich żołnierzy motywował obecny dowódca 18. Dywizji generał Arkadiusz Szkutnik, który razem z nimi pokona dzisiaj ponad 40 kilometrów.

- Cieszę się, że reprezentacja 18. Dywizji Zmechanizowanej, biorąca udział w tym pierwszym, najtrudniejszym odcinku 44 kilometrów, tak licznie stanęła na linii startu. Nie ma rywalizacji, to ma być bieg poświęcony pamięci naszego patrona. Niech moc będzie z Wami i pamiętajcie stare powiedzenie maratończyków „Ból jest przejściowy, chwała trwa wiecznie” - mówił.



Podpułkownik Kamil Dołęzka podkreślił, że sztafeta ma charakter wolontaryjny.

- Biegnie ten, kto chce – zaznaczył. - Zgłaszają się do niej żołnierze, którzy chcą po prostu pobiec w celu uczczenia pamięci naszego patrona. Nie są to w każdym przypadku najlepsi zawodnicy ani najlepsi biegacze, są to po prostu osoby, które kochają bieganie - tłumaczył.



Trasa zabezpieczana przez 18. Dywizję będzie przebiegać przez Siedlce, Laliny, Warszawice, Lechanice, Gostomię aż do Spały. Do niej żołnierze mają dotrzeć jutro o godz. 8.

