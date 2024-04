Co robić w majówkę w Siedlcach i okolicach? [SPRAWDŹ] Beata Głozak 29.04.2024 21:06 Jak spędzić majówkę w powiecie siedleckim? Sprawdziliśmy, na jakie atrakcje można liczyć w tym regionie na początku maja. Propozycje dla mieszkańców i turystów przygotowało między innymi Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie czy Muzeum Zamek Zbrojownia w Liwie.

Co robić w majówkę w Siedlcach i okolicach? (autor: Muzeum Ziemaiństwa w Dąbrowie)

Spokojne okolice, dużo zabytków i nieokrzesany Bug – w długi majowy weekend warto wybrać się do powiatu siedleckiego do Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Można przespać się w dworskich pokojach. Do odwiedzin zachęca dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach Sławomir Kordaczuk.

- Kiedy potraktujemy miejsca noclegowe w dworze jako taką bazę do zatrzymania się na kilka dni, możemy też ze strony internetowej Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie skorzystać i zaplanować różne wycieczki po całej okolicy - mówi.

- Możecie Państwo przyjechać, zorganizować ognisko z przyjaciółmi czy grilla. Mamy dwa stawy, można pływać rowerami wodnymi, które możemy wypożyczyć czy łódkami i także można wypożyczyć rowery, którymi można zwiedzić całą okolicę - zachęca dyrektor

Co zwiedzić w okolicach Siedlec?

A miejsc dla lubiących zwiedzanie i historię nie brakuje.

- Blisko jest również pałac w Korczewie, jest także Łysów. To miejsce jest związane z biografią także Stefana Żeromskiego, którego mamy z resztą popiersie w naszym pięknym parku z Dąbrowie przy moście w Żeromskiego - dodaje Sławomir Kordaczuk.



Także sami siedlczanie mają dla przyjezdnych kilka propozycji. Wśród nich jest Janów Podlaski, okolice Liwca czy Kotuń.



Majówka w rycerskim klimacie

Tegoroczną majówkę można spędzić też w rycerskim klimacie. Codziennie od pierwszego do piątego maja otwarte bowiem będzie Muzeum Zamek Zbrojownia w Liwie.

– Mamy pole namiotowe, są wystawy czasowe – zachęca dyrektorka Eliza Czapska. - Wieża zamkowa, cały teren podzamcza, no i wystawa stała kolekcji broni, jedna z największych w Polsce. Meble w sali rycerskiej. Bardzo serdecznie zapraszamy - wskazuje.



Jeśli chcemy, żeby było ciekawiej, do zamku możemy dostać się rzeką Liwiec. Wtedy bazę trzeba zorganizować w Węgrowie i tam wypożyczyć kajaki. W takim wypadku warto zatrzymać w murach XVII-wiecznego klasztoru, teraz Centrum Dialogu Kultur.

– Schodząc na śniadanie będziemy mijać zabytkowe freski na ścianach – mówi kustosz Marek Sobisz. - Malowidła znajdują się na pierwszym piętrze. Jedno to jest piękny pejzaż. Namalowana jest taka sceneria rajskiego ogrodu, gdzie w centralnej części znajduje się Król Dawid oraz jest Święta Maria Magdalena, jak również zakonnicy - opowiada.



W Centrum Dialogu na 2.05 zaplanowano koncert Bożeny Worono – finalistki konkursu Miss Polonia 2024.

