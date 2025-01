Zmiany w kursowaniu autobusów w okolicach Siedlec. Są nowe połączenia Beata Głozak 07.01.2025 04:38 Mieszkańcy kolejnych miejscowości gminy Siedlce zyskają bezpośrednie połączenie z miastem. Od dzisiaj autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego zaczną dojeżdżać do Joachimowa i Pustek.

Zmiany w rozkładzie MPK w Siedlcach (autor: MPK Siedlce)

Zmiany w rozkładzie jazdy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach. Od dziś dojeżdżają one do miejscowości Joachimów i Pustki.

- Po Nowym Roku autobus zaczął też zabierać mieszkańców z Wólki Leśnej – mówi prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach, Bogdan Kozioł. - Na linii numer 15 zmieniamy nieco kurs, przejeżdżamy przez rzekę na drugą stronę do Wólki Leśnej. To pozwoli zabrać mieszkańców Wólki Leśnej, którzy do tej pory musieli dość daleko przechodzić do autobusu, do linii 15 - wskazuje.

Dzięki zmianom autobusy miejskiego przewoźnika będą kursować niemal do wszystkich gminnych miejscowości. Wójt gminy Siedlce Henryk Brodowski zapewnia, że to nie ostatnie udogodnienia komunikacyjne w tym roku.

– Pracujemy nad zwiększeniem częstotliwości kursów – zadeklarował. - Chcemy jeszcze zwiększyć ilość kursów na Żelku w Wołyńce, ale w tej chwili MPK robi badania, czy rzeczywiście tam będą pasażerowie chcieli o tych godzinach jeździć - dodał.

Od nowego roku MPK Siedlce uruchomiło także pierwsze połączenia do miasta Mordy.

Czytaj też: Modernizacja warszawskiej linii średnicowej. PKP PLK podały termin prac