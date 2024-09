Dwa mecze Projektu Warszawa LM w Łodzi. Rzecznik klubu: to niezrozumiałe Mikołaj Cichocki 12.09.2024 16:57 Projekt Warszawa rozegra dwa pierwsze mecze domowe Ligi Mistrzów w Łodzi. Hala COS Torwar, w której warszawianie rozgrywają spotkania Ekstraklasy, jest zajęta, a Arena Ursynów nie spełnia nowych wymogów organizacji CEV. — To dla nas niezrozumiała sytuacja — przyznaje rzecznik Projektu Warszawa Piotr Iwańczyk.

Projekt Warszawa rozegra dwa mecze domowe LM w Łodzi (autor: Adam Starszynski/Projekt Warszawa)

PGE Projekt Warszawa wraca do Ligi Mistrzów siatkarzy po dwóch sezonach przerwy. Jak się jednak okazało, kibice stołecznego zespołu nie wszystkie domowe spotkania tych rozgrywek obejrzą w Warszawie. Dwa z trzech meczów grupowych w roli gospodarza Projekt rozegra w Łodzi.

Hala COS Torwar jest zajęta, a Arena Ursynów nie spełnia nowych wymogów organizacji CEV. Jak przyznaje rzecznik Projektu Warszawa Piotr Iwańczyk, jest to niezrozumiała sytuacja.

— W przypadku CEV wcześniej w arenie Ursynów organizowaliśmy już mecze Ligi Mistrzów. Sama hala spełnia także wszelkie wymogi telewizyjne i z powodzeniem odbywały się w niej wydarzenia na ponad 2 tysiące osób — mówi Iwańczyk.

Ekspert sportowy Polskiego Radia RDC oraz kibic Projektu Tomasz Sokołowski nie ukrywa zaskoczenia sytuacją, ale dostrzega jednak plusy.

— Można ubolewać nad tym, ale mi się wydaje, że projekt też będzie mógł pozyskać nowych kibiców w Łodzi i też zobaczą kawałek dobrej siatkówki — uważa Sokołowski.

Kibice nie zostaną sami

Jak zapowiada rzecznik Projektu Warszawa, warszawscy kibice nie zostaną pozostawieni sami sobie.

— Wiemy, że w nieco trudniejszej sytuacji są nasi kibice, którzy będą musieli dojechać do Łodzi. Rozumiemy to i będziemy chcieli ten proces jak najbardziej usprawnić. Do Sport Areny fani będą mieli najbardziej komfortowy dojazd, a wybór obiektu też był podyktowany tą kwestią, więc chcemy zrobić to tak, żeby jak najmniej na tym ucierpieli — dodaje Iwańczyk.

Warszawianie rozegrają swoje spotkania w Łodzi 12 listopada z belgijskim Greenyard Maaseik oraz 3 grudnia z Berlin Recycling Volleys.

Projekt to nie jedyny polski klub, który mecze LM będzie musiał rozgrywać w innym mieście. W podobnej sytuacji jest Aluron CMC Warta Zawiercie, występujący w roli gospodarza w Sosnowcu. Hala w Zawierciu również nie spełnia bowiem wymagań CEV.

