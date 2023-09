Polacy w półfinale mistrzostw Europy w siatkówce RDC 12.09.2023 20:28 Reprezentacja Polski siatkarzy wygrała w Bari z Serbią 3:1 (26:28, 25:15, 36:34, 25:17) w ćwierćfinale mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbica przeniosą się teraz do Rzymu, gdzie w półfinale trzeci raz z rzędu zmierzą się ze Słowenią.

Polscy siatkarze pokonali Serbię (autor: Nicola Mastronardi/PAP/EPA)

Biało-Czerwoni zdominowali fazę grupową mistrzostw Europy i awansowali do 1/8 finału z kompletem zwycięstw, mając na swoim koncie tylko jednego straconego seta w meczu z Holandią. W 1/8 finału natomiast nie bez problemów pokonali Belgów 3:1.

Serbowie w grupie A ponieśli jedną porażkę z Włochami 0:3. Do ćwierćfinału awansowali po pewnym zwycięstwie nad Czechami 3:0.

Trener Grbic dokonał tylko jednej zmiany w składzie w porównaniu ze spotkaniem z Belgią - Tomasza Fornala zastąpił Wilfredo Leon. Po stronie Serbów w wyjściowym składzie zabrakło natomiast doświadczonych graczy - atakującego Aleksandara Atanasijevica oraz przyjmującego Urosa Kovacevica, który od początku turnieju nie grał ze względu na problemy zdrowotne.

Lepiej rozpoczęli mecz siatkarze z Bałkanów, którzy objęli prowadzenie 5:1 po serii nieskutecznych ataków Polaków i akcji Drazena Luburica. Przy zagrywce Marcina Janusza Biało-Czerwoni doprowadzili do wyrównania (9:9), jednak inicjatywa pozostała po stronie Serbów, którzy znakomicie grali w obronie i odbudowali przewagę (13:9). Obie ekipy grały nierówno, Polacy to odrabiali straty, to ponownie przegrywali kilkupunktową różnicą. W końcówce było 23:23, gdy Leon i Norbert Huber zatrzymali Kujundzica. W walce na przewagi, mimo asa serwisowego Hubera, lepsi okazali się Serbowie po dwóch autowych atakach Leona (28:26).

Liderzy światowego rankingu o wiele lepiej rozpoczęli drugą partię i po akcji Leona objęli prowadzenie 4:2, a powiększyli je dzięki autowym uderzeniom rywali (12:7). Podopieczni trenera Grbica utrzymywali dystans, który po asie serwisowym Leona wynosił siedem puntków (16:9). Biało-Czerwoni znacznie podnieśli swój poziom w tej partii i gdy Łukasz Kaczmarek wykorzystał kontrę, a Jakub Kochanowski posłał asa serwisowego, prowadzili 19:10. Po stronie Serbów na boisku pojawił się Kovacevic, jednak mimo bloku jego zespołu na Leonie, a następnie punktowej zagrywki Atanasijevica, Polacy pewnie triumfowali 25:15 po ataku Leona.

Zacięta walka z Serbią

Początek trzeciej odsłony był wyrównany. Po dwóch asach serwisowych Leona Biało-Czerwoni objęli prowadzenie 7:4, jednak chwilę później było już po 7, gdy tym samym odpowiedział Luburic. Wywiązała się zacięta walka punkt za punkt. Dopiero w końcówce aktualni wicemistrzowie świata odskoczyli rywalom dzięki efektownym blokom (19:17), jednak gdy zatrzymany został Kaczmarek, było 19:19. W końcówce Kochanowski posłał asa serwisowego, ale o wyniku ponownie decydowała końcówka na przewagi. Po wielu zwrotach akcji i 44 minutach gry ostatecznie triumfowali Polacy po akcji Aleksandra Śliwki i bloku (36:34).

Drużyny kontynuowały zaciętą grę punkt za punkt w czwartej partii (8:8). Skuteczne bloki polskiej ekipy pozwoliły im stopniowo budować przewagę (15:11). Gdy Marko Podrascanin uderzył w aut, Biało-Czerwoni prowadzili już 18:13. Spokojnie utrzymali dystans do końca - piłkę meczową dał im as serwisowy Semeniuka, a po długiej akcji zakończonej atakiem Śliwki mogli cieszyć się ze zwycięstwa 25:17 i awansu do półfinału.

Reprezentacja Polski po raz trzeci z rzędu o awans do finału mistrzostw Europy zagra ze Słowenią, z którą przegrała dwa ostatnie półfinały tych rozgrywek.

Rywalizacja przenosi się teraz do Rzymu. W czwartek rozegrane zostaną półfinały, a w sobotę mecze o medale.

