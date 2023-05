J. Krajewski: stołeczni urzędnicy zarabiają więcej niż ministrowie, konieczna dyskusja Cyryl Skiba 11.05.2023 10:27 Urzędnicy prezydenta Trzaskowskiego zarabiają więcej niż ministrowie - alarmował w „Poranku RDC” Jarosław Krajewski. Poseł Prawa i Sprawiedliwości podkreślał na naszej antenie, że w ubiegłym roku warszawiacy zapłacili po raz pierwszy w historii ponad miliard złotych na wynagrodzenia urzędników stołecznego ratusza.

Jarosław Krajewski (autor: RDC)

Na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy opublikowano oświadczenia majątkowe urzędników wyższego szczebla za ubiegły rok. W oświadczeniach podano dochody brutto. Wynika z nich, że pracownicy prezydenta Rafała Trzaskowskiego zarabiają o wiele więcej niż szefowie resortów oraz wysokiej rangi urzędnicy ministerialni.

- Prezydent miasta namnożył stanowisk i obsadził je niekompetentnymi urzędnikami - podkreślał Krajewski. - Brakuje osób, mówimy o konkretnych dyrektorach, jeśli chodzi o warszawski urząd miasta, którzy w ocenie również dziennikarzy nie mają kompetencji. W ogóle nie dali się poznać jako osoby aktywne, jako osoby, które naprawdę mogą wykazać się skutecznością swoich działań - mówił.

Jak podkreślał Krajewski, konieczna jest dyskusja o zarobkach urzędników. Zarabiają więcej niż ministrowie, którzy w polskim rządzie mają znacznie większą odpowiedzialność, operując znacznie większymi budżetami - zaznaczył.

- Szczególnie zwracam uwagę nie na wynagrodzenia przeciętnych urzędników w warszawskim urzędzie miasta st. Warszawy, bo jest wiele osób, które otrzymują niskie wynagrodzenia, ale zwróćmy uwagę na to, że dyrektorzy biur, których jest ponad 40 dzisiaj w warszawskim urzędzie miasta, zarabia często więcej niż ministrowie polskiego rządu - wskazał Krajewski.





I tak na przykład skarbnik miasta Mirosław Czekaj w zeszłym roku otrzymał za pracę na tym stanowisku ponad 385 tys. Dodatkowo zarobił ponad 72 tys. zł, jako członek zarządu miejskiej spółki Metro Warszawskie.

Dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy Małgorzata Młochowska zarobiła ponad 277 tys. zł. Ponadto będąc członkiem rady nadzorczej Miejskich Zakładów Autobusowych otrzymała w zeszłym roku prawie 34 tys. zł.

Inna dyrektor koordynator, tym razem ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego, Karolina Zdrodowska otrzymała niemal 247 tys. zł.

Natomiast pełniąca obowiązki dyrektora magistratu Elżbieta Markowska osiągnęła w 2022 r. dochody (ze stosunku pracy) w wysokości przekraczające 347 tys. zł.

Tymczasem miesięczne wynagrodzenie głównego kierownika w KPRM to od 7 do 16 tys. zł brutto. Zarobki starszych kierowników: od 6,5 do 15,3 tys. zł, a młodszych kierowników – od 6 do 13,5 tys. zł. Wynagrodzenie ministra - 17,8 tys. zł.

