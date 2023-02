W kilka minut spowodował pięć kolizji. Tłumaczył, że jest słabym kierowcą RDC 21.02.2023 21:43 26-latek zaledwie w kilka minut doprowadził do pięciu kolizji na dk nr 12 w powiecie radomskim. Mężczyzna po kolei uderzał w znaki drogowe oraz samochody i uparcie jechał dalej. Policjanci odnaleźli go na podwórku przed domem. 26-latek był trzeźwy. Stłuczki tłumaczył tym, że jest słabym kierowcą.

W kilka minut spowodował pięć kolizji (autor: KMP Radom)

Jak poinformowała we wtorek sierż. szt. Dorota Wiatr-Kurzawa z wydziału ruchu drogowego radomskiej policji, do serii kolizji spowodowanych przez jednego kierowcę doszło w piątek wieczorem. – Najpierw policjanci drogówki otrzymali zgłoszenie dotyczące kierowcy saaba, który na drodze krajowej nr 12 wykonuje niebezpieczne manewry i doprowadził do zderzenia z urządzeniem drogowym znajdującym się na rondzie – zrelacjonowała policjantka.

Kilka minut później w miejscowości Kowalanka saab najechał na tył mazdy, a parę metrów dalej uderzył w dwa znaki drogowe. Kierowca saaba, nie zważając jednak na wyrządzone szkody, uparcie jechał dalej. Spokojna jazda nie trwała długo. – Jeszcze w tej samej miejscowości zderzył się czołowo z renaultem, a następnie, w sąsiednim Wolanowie, kolejny raz zjechał z drogi, uderzył w dwa urządzenia drogowe i pojechał dalej – przekazała policjantka.

Jadąc tropem saaba, policjanci znaleźli na trasie zgubioną tablicę rejestracyjną. Funkcjonariusze udali się pod adres zamieszkania właściciela pojazdu. Na posesji stał poobijany saab. – Na miejscu mundurowi zastali 26-letniego kierowcę oraz jego matkę. Z relacji kobiety wynikało, że syn przyjechał uszkodzonym autem – powiedziała policjantka.

26-latek przyznał się do spowodowania stłuczek. Tłumaczył mundurowym, że nie jest najlepszym kierowcą. Nie potrafił logicznie wyjaśnić, dlaczego nie zatrzymał się, tylko wciąż jechał dalej. – Kierowcę przebadano na zawartość alkoholu w organizmie, okazał się trzeźwy. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Pirat drogowy będzie teraz odpowiadał przed sądem – przekazała sierż. szt. Wiatr-Kurzawa.

