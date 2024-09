Święto Chleba rozpoczyna się w Radomiu. Co w programie imprezy? Anna Orzeł 06.09.2024 10:09 „Chleb od piekarza zdrowia przysparza” - pod takim hasłem rozpoczyna się dziś w Radomiu trzydniowe Święto Chleba. Impreza zorganizowana została już po raz 26. W programie nie tylko pokaz, jak wygląda praca piekarza, ale także różnego rodzaju gry, zabawy oraz koncerty.

Święto Chleba w Radomiu (autor: UM Radom)

Dziesiątki gatunków pieczywa, występy artystów i tysiące gości - w Radomiu już po raz 26. odbywa się Święto Chleba. Radomscy piekarze słyną w Polsce z dbałości o jakość, z przestrzegania tradycyjnych receptur i znakomitego pieczywa. Festyn jest okazją do pokazania jak na co dzień wygląda ich praca, ale też do integracji i dobrej zabawy.

- Staramy się, żeby właśnie to święto przebiegało w formie pikniku, żebyśmy mogli się spotkać ze swoimi znajomymi, z sąsiadami bawić, żebyśmy mogli wspólnie spędzać czas, żebyśmy byli dla siebie życzliwi, uśmiechali się do siebie. To jest też czas podziękowania za to, że Państwo jesteście z nami, z piekarzami, rzemieślnikami - mówi prezes Cechu Piekarzy w Radomiu Jarosław Gajda.



Tradycyjnie imprezie towarzyszy kampania społeczna, promująca zdrowy styl życia. Jeszcze ćwierć wieku temu każdy Polak jadł około 100 kilogramów chleba rocznie. Dziś to niespełna 36 kilogramów.

- Dlatego piekarze dbają o to, by pieczywo było i smaczne, i zdrowe - przekonuje Ewa Brzezińska, współorganizatorka imprezy. - Powtórzę nasze hasło: „Chleb od piekarza zdrowia przysparza”. Rzeczywiście piekarnie rzemieślnicze produkują pieczywo zdrowe, na naturalnych fermentacjach, które wpływa na zdrowie naszego przewodu pokarmowego. Dlatego warto próbować takiego pieczywa, które nam przysparza zdrowia - mówi.



Organizatorzy zadbali o to, by program Święta Chleba był różnorodny i atrakcyjny - zapewnia wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.

- Poza festiwalem pieczywa, wypieków, ciast będą różnego rodzaju gry i zabawy dla rodzin, dla dzieci. Będą występy artystyczne i punkt kulminacyjny tych występów, czyli koncert niedzielny. Najpierw nasz lokalny zespół Carpe Diem, a potem gwiazda wieczoru - zespół Mezzo - wskazuje.



Imprezie patronują prezydent miasta i marszałek Mazowsza.

Tegoroczne Święto Chleba będzie połączone z obchodami 20 rocznicy reaktywowania Cechu Piekarzy w Radomiu oraz 40-lecia Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu.

W piątek, 6 września planowane jest odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy ulicy Rwańskiej 25, gdzie mieściła się ława cechowa piekarzy cechu radomskiego, a w kamienicy Deskurów zostanie otwarta wystawa „Rzemiosło wczoraj i dziś”. Na placu Corazziego przez trzy dni będzie trwał festyn rodzinny.

6 września

20 – lecie reaktywowania Cechu Piekarzy w Radomiu

godz. 12.00 – 18.00 – festyn rodzinny na pl. Corazziego – kiermasz rzemieślniczego pieczywa i ciast

godz. 12.00 – uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy ul. Rwańskiej 25

godz. 12.30 – seminarium i wystawa Rzemiosło wczoraj i dziś – Muzeum Historii Najnowszej Radomia w Kamienicy Deskurów

7 września

40 – lecie Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu

godz. 10.00 – 21.00 – festyn rodzinny – kiermasz pieczywa i ciast oraz gry i zabawy

godz. 13.00 – Izba Rzemieślnicza – 40 leci

godz. 15.00 – Pokaz tańca towarzyskiego – tango argentyńskie

godz. 17.00 – Występ Zespołu Pieśni i Tańca Maryś

godz. 19.00 – występ coverbandu Zakwas na miodzie

8 września

godz. 10.00 – 21.00 – festyn rodzinny – kiermasz pieczywa i ciast, gry, zabawy i warsztaty

godz. 12.30 – msza św. za dar chleba – Katedra Opieki NMP w Radomiu

godz. 13.30 – scena na pl. Corazziego: przedstawienie organizatorów i patronów, wystąpienia okolicznościowe, wręczenie Kluczy św. Kazimierza

godz. 14.00 – Występ Zespołu Ludowego Guzowianki

godz. 16.00 – Pokaz tańca towarzyskiego – tango argentyńskie

godz. 17.00 – Koncert Mezo

godz. 19.00 – Występ zespołu Carpe Diem

