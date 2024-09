Centrum edukacyjne na lotnisku w Radomiu. Atrakcja zwiększy liczbę pasażerów? Anna Orzeł 26.09.2024 12:47 Już działa i czeka na pasażerów, nie tylko tych najmłodszych. Na Lotnisku Warszawa - Radom otwarto multimedialne centrum edukacyjne. Flyport by Baltona poza wiedzą ma dostarczyć rozrywki oraz dać szansę na przyjemne i pożyteczne spędzenie czasu w oczekiwaniu na samolot.

Centrum eukacyjne na lotnisku w Radomiu (autor: RDC)

Na Lotnisku Warszawa - Radom otwarto multimedialne centrum edukacyjne Flyport by Baltona. Centrum podzielona na trzy strefy.

- Pierwsza to historia lotnictwa, druga pokazuje jak działa lotnisko, a tematem trzeciej jest kosmos - tłumaczy Łukasz Szybkowski, animator w multimedialnym centrum edukacyjnym w porcie w Radomiu. - Możemy zobaczyć też model samolotu braci Wright, a więc pierwszy samolot na świecie. Na drugiej strefie możemy przeprowadzić kontrolę bagażu, gdzie można sprawdzić i nauczyć się, które przedmiotów są niebezpieczne, których nie można wnosić na pokład samolotu. Trzecia strefa to już prawdziwy kosmos - mówi.



Dzieci, które już miały okazję skorzystać z nowej lotniskowej oferty, są zachwycone.



Zdaniem Adriana Furgalskiego z Zespołu Doradców Gospodarczych, uruchomienie multimedialnego centrum nie uczyni jednak radomskiego lotniska bardziej atrakcyjnym dla pasażerów.

- Nie jest to może coś, co rozsławi bardziej jeszcze imię Radomia, natomiast nie ma to żadnego wpływu niestety na główny problem tego lotniska, a jest nim to, że po prostu ludzie nie chcą z niego latać. Najgorzej zainwestowane pieniądze, jeśli chodzi o branżę lotniczą w ciągu wielu, wielu lat - mówi.



Ekspozycja zajmuje blisko tysiąc metrów kwadratowych.

