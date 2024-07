Jedna z najstarszych mieszkanek Radomia świętuje dziś swoje setne urodziny Anna Orzeł 19.07.2024 16:48 Pasjonuje się sportem, głównie siatkówką i uwielbia czytać książki – radomianka Irena Sochalska świętuje dziś swoje setne urodziny. Z tej okazji otrzymała życzenia m.in. od premiera Polski Donalda Tuska i prezydenta miasta Radosława Witkowskiego.

Setne urodziny pani Ireny Sochalskiej (autor: Łukasz Wójcik/UM Radom)

Dziś sto lat kończy pani Irena Sochalska – jedna z najstarszych mieszkanek Radomia. Seniorka mieszka w jednym z radomskich domów pomocy społecznej. Jest towarzyska, lubiana, a przy tym bardzo skromna.

Życzenia – w imieniu prezydenta Radomia – jubilatce przekazał Rafał Górski, dyrektor Departamentu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

– To piękna uroczystość, a pani Irenka to wspaniała kobieta, pełna siły, chętna do spędzania czasu w towarzystwie. W tym roku setną rocznicę urodzin w Radomiu obchodzi 11 osób – mówi Górski.

W sumie w Radomiu mieszka 19 stulatków. Najstarsza radomianka ma 104 lata, a najstarszy radomianin 102.

Czytaj też: Fangorium, czyli stała wystawa dzieł Fangora powstanie w „Elektrowni” w Radomiu