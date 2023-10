Radomski Szpital Specjalistyczny rozstrzygnął przetarg na rozbudowę SOR-u Anna Orzeł 03.10.2023 16:02 Firma z Głogowa Małopolskiego przebuduje Szpitalny Oddział Ratunkowy w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Zwycięzca przetargu pokonał pięciu konkurentów. Koszt inwestycji to na blisko 43 miliony złotych.

Radomski Szpital Specjalistyczny (autor: UM Radom)

Przetarg na przebudowę SOR-u w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym został rozstrzygnięty. Wykonawcą prac będzie firma z Głogowa Małopolskiego.

- W ofercie nie było błędów, została prawidłowo oszacowana, a wykonawca - dokładnie sprawdzony - zapewnia wicedyrektor szpitala Jerzy Zawodnik. - Wykonawca, który realizował szereg inwestycji, przede wszystkim we wschodnich województwach: w podkarpackim, małopolskim, lubelskim. Budował więzienia, komendy wojewódzkie policji, sanepid, więc mamy przekonanie, że ma doświadczenie. U nas z tą inwestycją bez problemu sobie poradzi - wyjaśnia.

SOR, który dziś przyjmuje pacjentów, powstał ponad dwie dekady temu.

- Nie spełnia standardów i norm - tłumaczy wiceprezydent Radomia Marta Michalska-Wilk. Jej zdaniem, oddział, który powstanie, to będzie inna jakość. - Nowy SOR to 2300 metrów kwadratowych, to osobne ciągi komunikacyjne, to oddzielne strefy dla pacjentów, którzy będą przywożeni karetkami. I dla tych pacjentów, którzy na SOR zgłoszą się sami indywidualnie - mówi.





- Formalności, związane z przygotowanie przetargu i jego rozstrzygnięciem, zajęły dwa miesiące - mówi dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Marek Pacyna. - Zainteresowanie było bardzo duże, było kilkanaście firm. Sześć oficjalnie przystąpiło do konkursu, poskładało oferty. Było ponad pół miliona, na które musieliśmy oficjalnie odpowiadać - informuje.



Nowy SOR będzie gotowy za dwa lata.

