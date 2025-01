Radom po raz pierwszy od 4 lat przyzna Nagrodę Kulturalną Miasta. Wystartowały zgłoszenia

Od dziś do 10 lutego można zgłaszać kandydatów do Nagrody Kulturalnej Miasta Radomia. Ostatni raz przyznano ją w 2019 roku. Poza prestiżem, wyróżnienie ma też wymiar finansowy. W sumie do podziału jest 50 tysięcy złotych. Jak przypomina wiceprezydent miasta Łukasz Molenda, zgłoszenia może dokonać każdy radomianin.