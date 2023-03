Licealiści z Iłży stworzyli nakładkę na okulary, która pomoże niewidomym Anna Orzeł 30.03.2023 19:26 Specjalna nakładka na okulary, dzięki której niewidomi będą mogli rozpoznawać teksty i twarze to dzieło młodych wynalazców z liceum z Iłży koło Radomia. Projekt "Widzialni" Maksymiliana Paczyńskiego i jego zespołu okazał się lepszy niż te opracowane np. przez Uniwersytet Warszawski. Staramy się stwarzać takie warunki, żeby uczniowie mogli odkrywać swoje pasje - mówi dyrektor iłżeckiego liceum Agnieszka Kopeć-Fila.

Licealiści z Iłży stworzyli nakładkę na okulary, która pomoże niewidomym (autor: mat. Maksymiliana Paczyńskiego)

Projekt Widzialni, którego założycielem jest Maksymilian Paczyński, zajął I miejsce w ogólnopolskim konkursie grantowym Tech Minds firmy PwC Polska. Najważniejszym kryterium konkursu było to, by praca miała zastosowanie praktyczne i służyła społeczeństwu. Maks chciał, by jego wynalazek ułatwił uczenie się niewidomym dzieciom.

- Naszą taką innowacją jest dobudowanie do tych modelów możliwości rozpoznawania czy to wyrażeń trygonometrycznych, algebraicznych, np. matematyki, czyli takie rzeczy, które nie są dobrze rozpoznawane przez te algorytmy. Naszym zadaniem jest dobudowanie do tych modelów, żeby one były w stanie rozpoznawać te rzeczy związane z edukacją - mówi Maks.





Opiekunem licealistów z Iłży jest nauczyciel informatyki Robert Celuch, który przekonał ich, że mogą - bez kompleksów i obaw - mierzyć się i wygrywać z najlepszymi.

- Taki też był mój cel, żeby pokazać, że w dzisiejszym czasie funkcjonowania z nowymi technologiami, możemy być właściwie wszędzie, bez względu na to, że jesteśmy w małym środowisku. Że możemy się zajmować ciekawymi projektami, no i się udało - tłumaczy.

Jak tłumaczy dyrektor iłżeckiego liceum Agnieszka Kopeć-Fila, w szkole kluczowe znaczenie mają międzyludzkie relacje.

- Te relacje dają poczucie bezpieczeństwa. To bezpieczeństwo pozwala się uczyć, pozwala się rozwijać. Staramy się też stwarzać takie warunki, żeby uczniowie mogli odkrywać swoje pasje. Pasją nie jest tylko i wyłącznie super rozwiązane zadanie matematyczne, ale też zarządzanie sobą - mówi.

To nie pierwszy sukces Maksa. Wcześniej jego projekt sztucznej inteligencji FATIK został uznany za najlepszy na świecie.

Czytaj też: „To ratuje pacjentowi życie”. Kamizelka defibrylująca jest już w Radomiu