Jarmark Koński „Wstępy” od poniedziałku w Skaryszewie RDC 18.02.2024 17:52 Dwudniowy Jarmark Koński „Wstępy” - jedna z największych tego typu imprez w Polsce - rozpoczyna się w poniedziałek w Skaryszewie koło Radomia. Targom towarzyszyć będą m.in. pokazy koni hodowlanych, musztry konnej i hipoterapii.

Skaryszewskie Wstępy (autor: Rafał T / fotopolska.eu, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons)

Najstarsze i największe w Polsce i w Europie targi końskie. Od jutra ruszają skaryszewskie „Wstępy”. Do miasta zjadą hodowcy koni z całego kraju.

Tradycja organizowania jarmarku końskiego w Skaryszewie sięga prawie 400 lat. "Wstępy" odbywają się zawsze w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu i gromadzą hodowców oraz miłośników koni z Polski i Europy.

Zdaniem burmistrza Skaryszewa Dariusza Piątka, Skaryszewski Jarmark Koński to jedyna z nielicznych imprez w Polsce, podczas której na taką skalę prezentowane są konie różnych ras i typów. Już od godz. 6 na miejskim targowisku pojawi się około 200 zwierząt.

Liczne atrakcje

Organizatorzy założyli sobie, że "Wstępy" będą prawdziwym świętem koni. Handlowi towarzyszą zwykle liczne atrakcje. Jedną z nich jest Ogólnopolski Pokaz Koni Hodowlanych. "Publiczność może podziwiać konie różnych ras i typów użytkowych, w tym najliczniejszą i szczególnie ulubioną przez hodowców z naszego regionu grupę ogierów zimnokrwistych i ardeńskich" – podkreślił burmistrz Skaryszewa. Zaplanowano także pokazy musztry konnej i hipoterapii.

Skaryszewskie "Wstępy" mają charakter festynu ludowego. Towarzyszą im występy kapel, a na głównym trakcie, zwanym Aleją Twórców Ludowych, zaopatrzyć się można m.in. we wszystko to, co potrzebne do utrzymania konia: akcesoria rymarskie, uprzęże, zaprzęgi, a także bryczki, odzież. Z bogatą ofertą wyrobów z wikliny, glinianych naczyń czy rzeźby ludowej przyjeżdżają do Skaryszewa rękodzielnicy i twórcy ludowi z całej Polski. Sprzedawcy oferują także produkty regionalne: miody, sery i chleby.

Zła sława

Od kilku władze Skaryszewa konsekwentnie walczą ze złą sławą ciągnącą się za "Wstępami" jako za imprezą, na której zwierzęta są źle traktowane i kwitnie na niej głównie handel starymi i chorymi końmi sprzedawanymi na rzeź. Takie obrazki – zdaniem burmistrza - to już przeszłość, bo obecni organizatorzy robią wszystko, by spełnione były normy dotyczące bezpieczeństwa, transportu i dobrostanu koni.

W czasie dwudniowych targów na miejscu obecne są służby weterynaryjne, a także przedstawiciele fundacji Centaurus, działającej na rzecz obrony zwierząt. Rejestracja koni odbywa internetowo, dzięki czemu wszystkie przyjeżdżają do Skaryszewa już po przeglądzie przez lekarzy weterynarii z aktualnymi wynikami badań. Przy wjeździe na jarmark sprawdzane są dokumenty zwierząt, a w momencie wyładunku - ogólny stan zdrowia konia.

Przywilej targowy nadany został Skaryszewowi przez króla Władysława IV w 1633 r. Początkowo był to zwykły jarmark płodów rolnych. Koński charakter targów ukształtował się 100 lat później. Rozkwit końskich targów nastąpił w drugiej połowie XIX wieku.

