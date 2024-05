Specjalizowali się w organizowaniu nielegalnego przejścia na granicy. Wśród 10 podejrzanych urzędnicy Iwona Rodziewicz-Ornoch 29.05.2024 10:27 Zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w Radomiu. Podejrzani mieli ułatwiać nielegalne przekroczenie granicy cudzoziemcom. Grupa działała przez 5 lat na terenie południowych powiatów Mazowsza. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, wśród podejrzanych jak są pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Radomiu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą specjalizującą się w organizowaniu cudzoziemcom nielegalnego przekraczania granicy Polski. Zatrzymano 10 osób, 5 z nich aresztowano. Wśród podejrzanych są pracownicy urzędu pracy.

Rzeczniczka Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. SG Dagmara Bielec poinformowała w środę, że śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Grójcu.

Do zatrzymań i przeszukań mieszkań należących do osób podejrzanych o przestępczy proceder, a także pomieszczeń biurowych siedziby powiatowego urzędu, doszło w ub. tygodniu.

— W wyniku przeszukania funkcjonariusze Straży Granicznej zabezpieczyli na miejscu kilkadziesiąt nośników danych, w tym karty sim, pendrivy, komputery oraz telefony komórkowe, jak również kilkadziesiąt pieczątek firmowych, dokumentację bankową, zaświadczenia i oświadczenia — przekazała kpt. Bielec. Na poczet przyszłych kar zajęto cztery samochody o łącznej wartości przeszło 187,6 tys. zł, ponad 187 tys. zł oraz 1,8 tys. euro.

Działalność grupy przestępczej

Zorganizowana grupa przestępcza działała od 2019 do 2024 roku na terenie południowych powiatów woj. mazowieckiego i miała na celu organizowanie nielegalnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcom z krajów podwyższonego ryzyka migracyjnego.

— Zamieszane w przestępczy proceder osoby dostarczały dokumentację niezbędną do uzyskania wizy krajowej oraz poświadczanie nieprawdy, co do zamiaru zatrudnienia cudzoziemca i zapewnienia mu zakwaterowania na terytorium RP i tym samym wyłudzały poświadczenia nieprawdy od urzędników jednego z powiatowych urzędów pracy w postaci zaświadczeń o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej — przekazała rzeczniczka SG.

Chodzi o obywateli: Turcji, Gruzji, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Indii, Pakistanu, Rwandy, Afganistanu, Filipin, Ghany, Kazachstanu, Iraku, Iranu, Nigerii, Bangladeszu, Nepalu, Sri Lanki i Białorusi.

— Co istotne, o udział w grupie przestępczej podejrzewa się między innymi urzędników państwowych, jak i osoby prywatne, które w wyniku przedmiotowego procederu uczyniły sobie stałe źródło dochodu, osiągając znaczne korzyści majątkowe — podkreśliła kpt. Bielec

Według ustaleń funkcjonariuszy Straży Granicznej grupa działając w ten sposób, mogła wyłudzić ponad 5 tys. zaświadczeń o wpisie wniosków do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.

— W sprawie zatrzymano 10 osób, w tym pracowników jednego z powiatowych urzędów pracy. Wobec pięciu osób sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy — przekazała.

W stosunku do pozostałych 5 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju z jednoczesnym zatrzymaniem paszportu.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, wśród podejrzanych jak są pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu. Śledztwo w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Grójcu.

