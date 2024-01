„Nikt nie zostanie bez pomocy”. Trudne warunki w schronisku dla bezdomnych w Radomiu Iwona Rodziewicz-Ornoch 08.01.2024 21:57 W schronisku dla bezdomnych w Radomiu panują coraz trudniejsze warunki. W placówce, którą prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jest obecnie więcej bezdomnych niż miejsc. Dla sześciu osób trzeba było przygotować dostawki. — Minionej nocy ze schronienia w kontenerze skorzystało 11 osób — mówi rzeczniczka MOPS w Radomiu Justyna Piątek. Jak dodaje, nikt nie zostanie bez pomocy.

Ogrzewany kontener dla osób bezdomnych w Radomiu (autor: MOPS Radom)

Rzeczniczka MOPS w Radomiu Justyna Piątek podkreśla, że nikt nie zostanie bez pomocy. Jak dodaje, jeśli będzie taka potrzeba, potrzebujący zostaną skierowani do ogrzewalni.

— Wyposażonej w sanitariaty, to jest prysznic i wc. Od godziny 18 do godziny 8 rano. Jest to pomieszczenie w standardzie ogrzewalni, a pracownicy schroniska oferują gorąca herbatę. Minionej nocy ze schronienia w kontenerze skorzystało 11 osób, najwięcej, bo 13 osób skorzystało z tego wsparcia w grudniu minionego roku — mówi Piątek.

Trzeźwość podstawą do przyjęcia

Ogrzewalnia w Radomiu znajduje się przy ulicy Słowackiego. Jak informuje rzeczniczka, jedynym warunkiem, by zostać przyjętym do placówki, jest trzeźwość.

— Pobyt osób nietrzeźwych jest niebezpieczny dla pozostałych osób znajdujących się w placówce oraz dla pracowników, a ponadto jest niezgodny z ustawą o pomocy społecznej — oznajmia Piątek.

Służby apelują o zgłaszanie miejsc, gdzie przebywają bezdomni. Można to zrobić nawet anonimowo. Dzięki takiemu właśnie zgłoszeniu w Ciechanowie udało się dzisiaj uratować życie 60-latka.

