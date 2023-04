Prace nad Oddziałem Opieki Senioralnej wstrzymane. Brakuje pieniędzy Alicja Śmiecińska 24.04.2023 17:18 Prace remontowo-adaptacyjne oddziału Opieki Senioralnej w szpitalu w Przasnyszu zostały wstrzymane, po zakończeniu pierwszego etapu budowy. Ich wznowienie będzie możliwe, po uzyskaniu dofinansowania. Do dokończenia budowy niezbędne jest 8 milionów złotych

Co z Oddziałem Opieki Senioralnej w Przasnyszu? (autor: Pexels)

Wstrzymano prace remontowo-adaptacyjne oddziału Opieki Senioralnej w szpitalu w Przasnyszu. Pierwszy etap budowy został zakończony.

Dalsze prace zostaną wznowione po pozyskaniu dofinansowania.

Do tej pory zdemontowano m.in. starą stolarkę okienną, drzwiową, posadzkę. Ponadto wymieniono dach. Drugi etap prac remontowo-adaptacyjnych będzie dotyczył prac wykończeniowych.

Łącznie oddział będzie się składał z 16 sal z ponad 50 łóżkami.

Kiedy koniec remontu w szpitalu w Przasnyszu?

Placówka szuka obecnie pieniędzy na dokończenie inwestycji.

— Szukamy środków na dokończenie całości inwestycji. Jest to koszt około 8 milionów złotych. Chcemy, żeby to było jak najszybciej po to, aby 51 miejsc planowanych można było wykorzystać do opieki nad seniorami — podkreśla starosta przasnyski Krzysztof Bieńkowski.

Oddział Opieki Senioralnej przy przasnyskim szpitalu powstaje na miejscu dawnych magazynów.

Szacunkowy koszt remontu Oddziału Opieki Senioralnej wynosi 13 milionów złotych.



