Zdarzenie osobówki z ambulansem. Ratownik medyczny trafił do szpitala Bartłomiej Sobczyk 31.03.2025 22:01 Ratownik medyczny z urazem klatki piersiowej trafił do szpitala po zderzeniu samochodu osobowego z jadącym na sygnale ambulansem w Pruszkowie. Karetka transportowała osobę z obrzękiem płuc. — Pacjent został przejęty przez inny zespół ZTM i szczęśliwie nic mu się nie stało. On również jest w drodze do jednego ze szpitali — poinformował Piotr Owczarski, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego „Meditrans” w Warszawie.

Karetka (autor: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy/Zdjęcie ilustracyjne)

W poniedziałek 31 marca doszło do wypadku z udziałem karetki w Pruszkowie. Samochód osobowy uderzył w jadący na sygnale ambulans przewożący pacjenta z obrzękiem płuc.

Rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego „Meditrans” w Warszawie Piotr Owczarski poinformował w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że ratownik medyczny doznał urazu klatki piersiowej.

— Samochód osobowy uderzył w jadący na sygnale z pacjentem z obrzękiem płuc ambulans. W wyniku tego zdarzenia ratownik medyczny doznał urazu klatki piersiowej i jest już w drodze do jednego ze stołecznych szpitali. Kierownik zespołu ratownictwa medycznego jedzie także na badania do jednego ze szpitali, natomiast pacjent został przejęty przez inny zespół ZTM i szczęśliwie nic mu się nie stało. On również jest w drodze do jednego ze szpitali — przekazał Owczarski.

Sprawę wypadku wyjaśni policja.

10 minut temu w Pruszkowie samochód osobowy uderzył w jadący na sygnale z pacjentem z obrzękiem płuc ambulans. W wyniku zdarzenia ratownik medyczny doznał urazu klatki piersiowej i jest już w drodze do szpitala. Pacjent został przejęty przez inny ZRM. pic.twitter.com/j4tXm0wP7h — WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie (@PogRatunkoweWaw) March 31, 2025

