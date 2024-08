Dziesiąty dzień Powstania Warszawskiego [KALENDARIUM] Mikołaj Cichocki 10.08.2024 06:50 Cykl „Dni Powstania Warszawskiego” w Polskim Radiu RDC. Dziś przypominamy, jak wyglądał 10 sierpnia 1944 roku.

Powstanie Warszawskie (autor: Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Partnera – Muzeum Powstania Warszawskiego)

Tego dnia BBC nadawało ostrzeżenie we wszystkich językach europejskich zaadresowane do hitlerowców. Informowało w nim, że otrzymało raporty od Armii Krajowej wskazującej na szereg zbrodni popełnianych przez Niemców na ludności cywilnej Warszawy. Jednocześnie ostrzegano, że wszelkie osoby — zarówno cywile jak i żołnierze — odpowiedzialni za nakazywanie lub wykonywanie zbrodni zostaną odnalezione i ukarane przez Narody Zjednoczone.

Po południu Niemcy rozrzucili nad miastem ulotki wzywające ludność stolicy do opuszczenia Warszawy.

— Powstaniec ma oparcie w ludności cywilnej. A to jeść mu dadzą, a to do domu go wpuszczą, a to może pozwolą się umyć albo uprać mundur. I serdecznie też go witają. Dla Powstańca to było bardzo ważne, że za plecami ma cywila, który go popiera — mówi doktor Szymon Niedziela z Muzeum Powstania Warszawskiego.

Reduta Wawelska wciąż odpierała ataki wroga. Wykopywane od dwóch dni przejścia do kanałów były gotowe.

Tego dnia dokonano także udanych zrzutów broni i amunicji przez samoloty brytyjskie.

