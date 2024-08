Dwunasty dzień Powstania Warszawskiego [KALENDARIUM] Mikołaj Cichocki 12.08.2024 06:50 Cykl „Dni Powstania Warszawskiego” w Polskim Radiu RDC. Dziś przypominamy, jak wyglądał 12 sierpnia 1944 roku.

Powstanie Warszawskie (autor: Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Partnera – Muzeum Powstania Warszawskiego)

Tego dnia wyznaczony przez Heinricha Himmlera do stłumienia Powstania — Erich von dem Bach-Zelewski — wydaje zakaz mordowania cywilów.

— Motywacja Ericha von dem Bacha nie wynikała z jego humanitaryzmu albo miłosierdzia. On był do bólu praktyczny i pragmatyczny. Wiedział, że jeżeli żołnierz zajmie się mordowaniem, gwałtem, piciem wódki, to on nie pokona batalionu „Zośka” i batalionu „Parasol” — mówi doktor Szymon Niedziela z Muzeum Powstania Warszawskiego.

12 sierpnia do obozu w Auschwitz dotarł pierwszy transport ludności cywilnej Warszawy z obozu przejściowego w Pruszkowie.

— Proszę wyobrazić więźniów dwuletnich, trzyletnich, bo tacy byli wśród nas. Dulag 121, po czym prosto stamtąd wagonami bydlęcymi załadowali i było w nim ponad 5 tysięcy ludzi, w tym około 550 dzieci do lat 14 — wspomina Bogdan Bartnikowski ps. Mały, Powstaniec Warszawski.

Wciąż trwa także zmasowany atak na Stare Miasto. Powstańcom udało się odeprzeć atak na pałac Mostowskich, a także w rejonie pałacu Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu na placu Bankowym.

W godzinach popołudniowych Powstańcom udało się odbić zajętą przez Niemców szkołę i magazyny przy Stawkach.

