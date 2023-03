ZUS przypomina: bon turystyczny tylko do końca marca. Na Mazowszu jeszcze ponad 88 tys. nieaktywowanych RDC 24.03.2023 13:38 Ważność bonu turystycznego upływa 31 marca 2023r. - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Po tym terminie nie będzie można nim opłacić wypoczynku ani pobytu w hotelu. Na Mazowszu na aktywację czeka jeszcze ponad 88 tys. bonów.

ZUS przypomina: bon turystyczny tylko do końca marca (autor: pixabay)

Bon przyznawany jest w formie dokumentu elektronicznego. Jest to 16-cyfrowy numer, który nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Można nim płacić kilkakrotnie, aż do wyczerpania kwoty. Kod ten podaje się w miejscu, w którym chcemy zrealizować daną usługę. Bon ważny jest do końca marca tego roku. Co ważne, do tego czasu trzeba zrealizować płatność bonem, a sama usługa może się odbyć nawet po tej dacie.

Ważna data zapłaty

Bonem można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski oraz jednodniowe wycieczki wraz z atrakcjami przewidzianymi w ramach danej oferty np. przewodnikiem bądź transportem. Bon przysługuje na dziecko, które ma prawo do świadczenia lub dodatku wychowawczego „Rodzina 500+”.

- Pamiętajmy, że nie wystarczy tylko aktywować bon do 31 marca. Aby nie stracić świadczenia musimy tym bonem zapłacić do 31 marca, natomiast z samej usługi możemy skorzystać później. Ważna jest data zapłaty, a nie data realizacji bonu. Na przykład rodzice już teraz mogą zapłacić za usługę hotelarską, kolonie, obozy czy imprezę turystyczną, która odbędzie się w wakacje - informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Aby otrzymać bon nie trzeba składać wniosku. Jest on dostępny wyłącznie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Można go aktywować w dowolnym momencie, po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i numer telefonu komórkowego). Płatności bonem są realizowane poprzez SMS. Chcąc zapłacić za usługę trzeba pokazać specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny, który przyjdzie na wskazany numer telefonu.

Najwięcej wykorzystanych bonów na Mazowszu

– Do tej pory w całym kraju transakcje bonami wyniosły ponad 3 mld zł, w województwie mazowieckim aktywowano najwięcej bonów turystycznych. Mieszkańcy Mazowsza do tej pory aktywowali ponad 560,0 tys. bonów turystycznych. Za wypoczynek swoich dzieci przy ich pomocy wydali ponad 438 mln złotych. W naszym regionie na aktywację czeka jeszcze ponad 88,0 tys. bonów – dodaje rzecznik.

Płatności bonem przyjmują podmioty, które zarejestrowały się na liście prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną. Obecnie jest ich ponad 28 tys. w całym kraju. Ich listę można sprawdzić na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dla osób, które mają pytania związane z funkcjonowaniem bonu turystycznego Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną infolinie (codziennie w godz. 7-20) pod numerem 22 11 22 111, a pytania można też zadawać pisząc na adres: bon@zus.pl.

