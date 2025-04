Od dziś zakaz fotografowania obiektów strategicznych. Za jego złamanie nawet areszt RDC 17.04.2025 06:29 Od dziś obowiązuje zakaz fotografowania obiektów ważnych dla bezpieczeństwa kraju. Rozporządzenie w tej sprawie wydał minister obrony narodowej. Zakazem objęte są jednostki wojskowe oraz budynki i obiekty infrastruktury krytycznej, jak na przykład gazoporty.

Zakaz fotografowania obiektów strategicznych (autor: Jednostka wojskowa w Wesołej/Mapy Google)

Dziś wchodzi w życie zakaz fotografowania obiektów ważnych dla bezpieczeństwa kraju. Stosowne rozporządzenie wydał minister obrony narodowej.

Zarządcy strategicznych obiektów decydują, czy postawią opisane w nowych przepisach tablice informujące o zakazie. Oficer prasowy 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach w Wielkopolsce porucznik Łukasz Hećman mówi, że takie znaki staną przy wjeździe do jednostki:

- Będzie dosyć konkretna informacja o zakazie robienia zdjęć tych obiektów, którymi m.in. są jednostki wojskowe. My jako żołnierze, jako ochrona bazy będziemy zwracali na to szczególną uwagę, łącznie ze współpracą z innymi służbami, z policją, z żandarmerią - tłumaczy.

Co grozi za fotografowanie obiektów strategicznych?

Za złamanie zakazu grozi do 30 dni aresztu, grzywna w wysokości do 20 tysięcy złotych oraz utrata sprzętu. Przepisy dotyczą także cywilnej infrastruktury krytycznej, takiej jak wodociągi i kolej.

Radosław Śledziński z biura prasowego PKP PLK informuje, że spółka nie zamierza wystawiać tablic.

- Fotografowanie i nagrywanie miejsc ogólnodostępnych nigdy nie było przez nas zabronione i te ustalenia nadal obowiązują. Zwracamy jednak uwagę na to, aby wykonując zdjęcia nie przebywać w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a więc na przykład na torach kolejowych, ponieważ to niesie za sobą niebezpieczeństwo dla życia i dla zdrowia - tłumaczy.

Czego nie wolno fotografować?

Zgodnie z rozporządzeniem przygotowanym przez resort obrony, zakaz fotografowania dotyczy takich miejsc, jak obiekty, w których odbywa się produkcja, remont i magazynowanie uzbrojenia, sprzętu wojskowego lub środków bojowych. Na liście są też magazyny z rezerwami strategicznymi, mosty, wiadukty i tunele w ciągu dróg ważnych dla obronności oraz porty morskie, infrastruktura łączności czy obiekty pocztowe oraz telekomunikacyjne. Zakaz fotografowania wprowadza się też w takich miejscach, jak Narodowy Bank Polski i Bank Gospodarstwa Krajowego.

W rozporządzeniu opisano też wyjątki. Zdjęcia obiektom objętym zakazem będą mogli wykonywać profesjonalni fotoreporterzy, jeśli wcześniej uzyskają na to zgodę odpowiednich organów.

Czytaj też: Granaty hukowe i śmigłowce wojskowe na Białołęce