Wybory samorządowe 2024. Jak poprawnie zagłosować? Sprawdź „Wyborcze ABC” RDC 06.04.2024 09:18 Już w tę niedzielę odbędą się wybory samorządowe. Pójdziemy oddać swój głos na przedstawicieli sejmiku Mazowsza, radnych powiatu, gmin, a także burmistrzów czy prezydentów. Lokale wyborcze otwarte zostaną o godz. 7:00, a zamknięte po 14 godzinach, czyli o 21:00. W Radiu dla Ciebie przygotowaliśmy „Wyborcze ABC”, czyli zbiór najważniejszych informacji o głosowaniu.

Wybory na Mazowszu (autor: RDC)

W niedzielę odbędą się wybory samorządowe. – Z punktu widzenia wyborcy, te wybory są najważniejsze, bo dotyczą naszych małych ojczyzn – powiedział szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7:00 do 21:00. Oczywiście pod warunkiem, że nie wydarzy się nic, co uniemożliwi punktualne rozpoczęcie głosowania albo nie zakłóci jego przebiegu.

Wyborcze ABC

Zanim wyborcy otrzymają karty i oddadzą głos, muszą się wylegitymować.

– Trzeba wziąć dokument potwierdzający tożsamość. Może to być dowód osobisty, legitymacja czy paszport, ważne, żeby dokument posiadał zdjęcie, na podstawie którego komisja będzie mogła zweryfikować tożsamość wyborcy – przypomina dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu Anita Bugajny.

Po okazaniu dokumentu tożsamości wyborcy otrzymają karty do głosowania.

– Otrzymamy cztery karty, jeżeli będziemy wyborcami w gminach do 20 tysięcy i powyżej 20 tysięcy nie będącymi miastami na prawach powiatu. W mieście Radom dostaniemy trzy karty: do głosowania w wyborze do rady miasta, sejmiku województwa mazowieckiego i prezydenta. W pozostałych miejscowościach wyborca dodatkowo otrzyma kartę w wyborach do rady powiatu – podaje Bugajny.

Dyrektor Biura Wyborczego w Radomiu tłumaczy też, jak oddać ważny głos.

– Należy postawić tylko jeden znak „x” przy wybranym kandydacie. Trzeba też dokładnie zapoznać się z instrukcją znajdującą się na każdej karcie do głosowania, jak również z plakatami informującymi o ważności głosu – mówi.

Należy również pamiętać o obowiązującej ciszy wyborczej.

– W tym czasie zakazane są wszelkie formy agitacji wyborczej, czyli rozpowszechnianie reklam, ulotek, rozwieszanie plakatów wyborczych, organizowanie spotkań wyborczych, a także udostępnianie sobie profilów polityków na portalach społecznościowych – dodaje Bugajny.

Za złamanie ciszy wyborczej przewidziano kary grzywny, nawet do miliona złotych.

Jak sprawdzić miejsce do głosowania?

Miejsce głosowania można sprawdzić m.in. w Centralnym Rejestrze Wyborców, poprzez stronę gov.pl.

W wyborach samorządowych nie ma możliwości, tak jak np. w wyborach parlamentarnych, otrzymania zaświadczenia o prawie głosowania, które umożliwia głosowanie w dowolnym miejscu, nie ma też możliwości głosowania w miejscu pobytu czasowego.

– Taka jest specyfika tych wyborów. Wybieramy w nich przedstawicieli naszych lokalnych wspólnot, więc ustawodawca słusznie przewidział, że nikt z zewnątrz, kto nie jest członkiem tej lokalnej wspólnoty, nie może wybierać przedstawicieli – powiedziała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Wybory samorządowe w Polsce

W całej Polsce do głosowania uprawnionych są 29 037 073 osoby. Korespondencyjnie zagłosuje 5 461 osób, a przez pełnomocnika 31 921.

Utworzono 31 460 obwodów głosowania. Wyborów samorządowych nie przeprowadza się za granicą ani na statkach morskich.

W skład obwodowych komisji wyborczych powołano 260 852 osoby, a terytorialnych komisji wyborczych (wojewódzkich, powiatowych i gminnych) 27 444 osoby.

W całym kraju do zdobycia jest 552 mandatów w sejmikach wojewódzkich. O tę funkcję ubiega się 5440 kandydatów.

W radach powiatów do zdobycia jest 6170 mandatów i w całej Polsce zgłosiło się 42 685 kandydatów na te funkcje.

W gminach powyżej 20 tys. mieszkańców o 7046 mandatów powalczy 45 083 kandydatów.

W gminach do 20 tys. mieszkańców – w okręgach jednomandatowych – wybierzemy 32 370 radnych; kandyduje 87 418 kandydatów. W 3330 okręgach zgłoszono tylko jednego kandydata, w związku z tym w tych miejscach głosowania się nie przeprowadza.

Z kolei do rad dzielnic Warszawy wybierzemy 420 radnych spośród 2564 kandydatów.

W całej Polsce wybierzemy 1464 wójtów, 906 burmistrzów oraz 107 prezydentów miast. W całym kraju zarejestrowano 6731 kandydatów na te funkcje.

W 412 gminach startuje tylko jeden kandydat na włodarza. W takiej sytuacji wyborcy, podobnie jak podczas referendum, opowiadają się za lub przeciwko kandydatowi. Na kartach do głosowania udzielają kandydatowi poparcia, głosując na „tak” lub „nie”.

