Program „Dobry posiłek” dla wszystkich pacjentów polskich szpitali RDC 05.09.2023 09:06 Minister zdrowia Katarzyna Sójka poinformowała o wprowadzeniu dla wszystkich pacjentów polskich szpital nowy program pod nazwą „Dobry posiłek” mający na celu poprawę jakości żywienia w placówkach medycznych. – Pacjenci często nie są zadowoleni z jakości serwowanych tam posiłków. Musimy to zmienić – powiedziała minister.

Minister zdrowia Katarzyna Sójka ogłasza program „Dobry posiłek” (autor: Prawo i Sprawiedliwość/Twitter)

Program „Dobry posiłek” wprowadzamy dla wszystkich pacjentów polskich szpitali. Szpitale otrzymają dodatkowe środki, a NFZ zadba, by jakość żywienia była znacząco lepsza – zapowiedziała we wtorek minister zdrowia Katarzyna Sójka. To nowy punkt programu PiS na kolejną kadencję.

„Dziś drugi konkret na kolejną kadencję Zjednoczonej Prawicy, czyli poprawa jakości posiłków dla pacjentów w szpitalach” – poinformował we wtorek PiS na Twitterze.

Do wpisu dołączony został krótki spot z udziałem minister zdrowia Katarzyny Sójki. „Zdrowie jest najważniejsze, dlatego znacząco zwiększyliśmy finansowanie ochrony zdrowia, wprowadziliśmy cyfrowe recepty. Poprawiamy dostępność opieki zdrowotnej, ale zdrowie to także dobre wyżywienie w trakcie leczenia” – podkreśliła w nagraniu Sójka.

Dodała, że codzienność szpitali nie jest jej obca – „szczególnie tych powiatowych”. „Pacjenci często nie są zadowoleni z jakości serwowanych tam posiłków. Musimy to zmienić” – powiedziała minister zdrowia.

Dziś 2⃣ konkret na kolejną kadencję Zjednoczonej Prawicy, czyli poprawa jakości posiłków dla pacjentów w szpitalach 👇#KonkretyPiS pic.twitter.com/v1nbhwyrjf — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) September 5, 2023

Dobra dieta dla pacjentów

„Znamy te problem. W ostatnich latach wprowadziliśmy pilotażowy program dobrej diety dla pacjentów. Przyniósł znakomity efekt. Dlatego nasz nowy program Dobry posiłek wprowadzamy dla wszystkich pacjentów polskich szpitali” – wyjaśniła Sójka.

Jak mówiła, to nie tylko dostęp do smacznej i zdrowej diety, ale także możliwość porady dietetyka. „Szpitale otrzymają dodatkowe środki, a NFZ zadba, by jakość żywienia była znacząco lepsza, pytając o opinię pacjentów” – podkreśliła.

„Wysoki standard żywienia to szansa na szybszy powrót do zdrowia. Tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości zrealizuje ten ambitny projekt” – podsumowała Sójka.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował w niedzielę w Kielcach, że od poniedziałku jego formacja rozpocznie prezentowanie swojego programu wyborczego.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki przedstawił jeden z punktów dotyczący rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty.

„W sobotę w Końskich odbędzie się całościowa prezentacja programu PiS” – przekazał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

