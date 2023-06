Turcja, Grecja i Bułgaria najpopularniejsze. Ile w tym roku zapłacimy za wakacje? RDC 22.06.2023 07:54 Turcja, Grecja i Bułgaria – to podium tegorocznych kierunków turystycznych Polaków. Turystyka wyjazdowa mocno się odbudowała, ale też zdrożała. Prawie 50 procent więcej osób kupiło w tym roku wyjazdy zorganizowane, co oznacza, że to może być rekordowy sezon. – W tym roku najpopularniejsze są wyjazdy all inclusive – mówi ekspert do spraw turystyki Marek Kamieński.

Polacy na wakacjach (autor: Lotnisko Warszawa-Radom)

All inclusive do Turcji, Grecji i Bułgarii – to najczęściej wybierane kierunki turystyczne w tym sezonie.

– Z obliczeń wynika, że prawie 80 procent sprzedanych wycieczek to all inclusive, czyli mają wszystko w cenie, a klient wyjeżdżający z biurem podróży nie musi się na miejscu o nic martwić – mówi ekspert do spraw turystyki Marek Kamieński.

Ceny tygodniowych wycieczek all inclusive zaczynają się w sezonie od około 3,2 tysiąca złotych.

– Pięciogwiazdkowy hotel w Turcji z all inclusive to cena około 3,5 tysiąca złotych od osoby dorosłej. Podobnie jest w popularnym Egipcie, a trochę tańsza jest Bułgaria, około 3200–3300 tysięcy złotych. To jest cena, którą płaci dorosła osoba w pokoju dwuosobowym – podaje Kamieński.

Ceny tegorocznych wycieczek znacząco kształtuje odległość z kurortu na plażę. Hotel oddalony od morza o około 500 metrów będzie kosztował mniej więcej 30 proc. mniej niż ten przy linii brzegowej.

Koszt wakacji np. w Hiszpanii jest już wyższy i zaczyna się od blisko 4 tysięcy złotych.

Chcąc oszczędzić, możemy nastawić się na oferty last minute, które często są nawet o połowę tańsze od regularnych, jednak występują one na dwa, trzy dni przed wylotem.

