Wnioski o uchylenie immunitetu czterem sędziom ws. afery hejterskiej skierowano do SN RDC 28.06.2024 12:12 Do Sądu Najwyższego wpłynęły wnioski o uchylenie immunitetu czterem sędziom zamieszanym w tzw. aferę hejterską. Śledczy chcą postawić zarzuty Łukaszowi P., Arkadiuszowi C., Przemysławowi R. oraz Jakubowi I. — Działali w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała na celu popełnianie przestępstw, a te przestępstwa to: nieuprawnione udostępnianie danych osobowych, danych wrażliwych, dotyczących sędziów — przekazała rzecznik prasowy Prokuratora Generalnego Anna Adamiak.

Wnioski o uchylenie immunitetów czterem sędziom w związku ze śledztwem dotyczącym tzw. afery hejterskiej skierował w piątek do Sądu Najwyższego prokurator regionalny we Wrocławiu. Śledczy chcą postawić zarzuty Łukaszowi P., Arkadiuszowi C., Przemysławowi R. oraz Jakubowi I.

Rzecznik prasowy Prokuratora Generalnego Anna Adamiak powiedziała, że w tej sprawie jest 21 osób pokrzywdzonych. Podczas konferencji prasowej podkreśliła, że obszerny materiał dowodowy — w tym laptopy, tablety, zapisy z serwerów oraz nośniki danych — pozwolił na postawienie czterem sędziom poważnych zarzutów.

— Czterech sędziów, działali w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała na celu popełnianie przestępstw, a te przestępstwa to nieuprawnione udostępnianie danych osobowych, danych wrażliwych, dotyczących sędziów, szczególnie sędziów działających w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich Iustitia, w związku z ich sprzeciwem wobec reform wymiaru sprawiedliwości prowadzonych przez ówczesną władzę — powiedziała Adamiak.

Co zrobili sędziowie?

Rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prok. Anna Zimoląg przekazała w piątek PAP, że wnioski o uchylenie immunitetów dotyczą „czynów związanych z udziałem czterech sędziów w zorganizowanej grupie przestępczej, prowadzącej działania przeciwko kilkudziesięciu sędziom, w tym przede wszystkim skupionym w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich Iustitia”.

— Członkowie grupy przestępczej, wykorzystując sprawowane funkcje i zajmowane stanowiska w wymiarze sprawiedliwości – w tym funkcję wiceministra sprawiedliwości, w sposób nieuprawniony przetwarzali dane osobowe sędziów zawarte w różnego rodzaju dokumentach służbowych, ujawniali osobom nieuprawnionym informacje uzyskane w toku wykonywania czynności służbowych, w tym przekazywali je dziennikarzom w celu ich publikacji, ujawniali te dokumenty i informacje na portalach społecznościowych oraz publikowali treści znieważające oraz zniesławiające pokrzywdzonych — podała prok. Zimoląg.

Zdyskredytowanie innych sędziów w opinii publicznej?

Według prokuratury sędziowie, co do których śledczy wnioskują o uchylenie immunitetu, chcieli zdyskredytować innych sędziów w opinii publicznej. — Działania te były też podejmowane w celu wywołania u nich poczucia obawy, a tym samym zniechęcenia ich do krytyki reform wymiaru sprawiedliwości — podała prokurator.

— Czyny popełniane w ramach zorganizowanej grupy przestępczej miały także postać podżegania i pomocnictwa do takich działań innych osób korzystających z mediów społecznościowych, a także stanowiły przekraczanie przysługujących uprawnień w tym zakresie, w tym między innymi podejmowanie zabiegów zmierzających do inicjowania postępowań dyscyplinarnych wobec szkalowanych sędziów — dodała prokurator.

Postępowanie w tej sprawie zostało zainicjowane w roku 2019 zawiadomieniem posłanki Lewicy Anny Marii Żukowskiej. Wszczęła je stołeczna Prokuratura Okręgowa, później kontynuowały je prokuratury w Lublinie, Świdnicy i we Wrocławiu.

