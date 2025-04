Pięć lat więzienia za atak na ratownika medycznego. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości zgłosiło do prac rządu projekt zmian kodeksu karnego, które mają skuteczniej chronić funkcjonariuszy publicznych, ratowników medycznych i obywateli niosących pomoc – za ataki grozić będą surowsze kary, nawet do 5 lat więzienia. Przyjęcie projektu przez rząd planowane jest do końca czerwca br.