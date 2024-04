Trump na spotkaniu z Dudą: Jesteśmy w stu procentach po stronie Polski RDC 18.04.2024 09:18 Donald Trump po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą w Nowym Jorku powiedział, że Ameryka opowiada się całkowicie po stronie Polski – pisze agencja AP, odnotowując środowe spotkanie obu polityków w Nowym Jorku. – Zostałem zaproszony przez pana Donalda Trumpa do jego prywatnego mieszkania. To jest naprawdę prywata wizyta, prywatne zaproszenie – powiedział po spotkaniu Duda.

Spotkanie Trumpa z Dudą (autor: Radek Pietruszka/PAP)

W środę w Trump Tower na Manhattanie w Nowym Jorku odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z byłym amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem, który chce wrócić do Białego Domu.

Agencja AP podkreśla, że po przybyciu polskiego przywódcy do wieżowca byłego prezydenta USA na 5 Alei Trump chwalił Dudę. – Zrobił fantastyczną robotę i jest moim przyjacielem. Spędziliśmy razem cztery wspaniałe lata. (…) Jesteśmy w stu procentach po stronie Polski – mówił miliarder, który ponownie ubiega się o najwyższy urząd w USA.

„Przypuszczalny kandydat republikański zaprosił Dudę na kolację w Trump Tower, gdzie oczekiwano, że omówią m.in. kwestię Ukrainy. Duda, który od dawna wyraża podziw dla Trumpa, jest także zdecydowanym orędownikiem Ukrainy i nawołuje Waszyngton do udzielenia większej pomocy Kijowowi w obliczu trwającej rosyjskiej inwazji. Finansowanie zablokowali sojusznicy Trumpa w Kongresie” – zauważyła AP.

Przyjacielskie spotkanie

Spotkanie, jak zapowiadał polski prezydent, miało charakter prywatny. Andrzejowi Dudzie towarzyszyli ministrowie z jego kancelarii: Marcin Mastalerek oraz Wojciech Kolarski.

– To było przyjacielskie spotkanie, w bardzo miłej atmosferze – powiedział Andrzej Duda po kolacji.

Przed spotkaniem Donald Trump mówił, że z Andrzejem Dudą łączą go osobiste relacje i wspominał współpracę z polskim prezydentem. – Polacy go kochają, naprawdę go kochają, to nie jest łatwa rzecz do osiągnięcia. Ale on wykonuje fantastyczną robotę, jest moim przyjacielem i mieliśmy razem cztery wspaniałe lata – powiedział Trump. – Jesteśmy cały czas za Polską – zapewnił.

Entuzjazmu po spotkaniu nie krył Wojciech Kolarski. – To było znakomite spotkanie. Długa, prawie dwuipółgodzinna rozmowa, przebiegała w znakomitej atmosferze. To było spotkanie dwóch przyjaciół – powiedział prezydencki minister. Jak relacjonował, Donald Trump podkreślał sympatię do Polski i uznanie wobec Polaków.

