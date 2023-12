Sylwestrowe oferty Last Minute. Policja apeluje: nie dajmy się oszukać [SPRAWDŹ] RDC 28.12.2023 20:53 Sylwestrowe oferty Last Minute mogą okazać się próbą wyłudzenia pieniędzy. Policjanci apelują, aby ze zwiększoną uwagą weryfikować oferty i nie dać się zwieść zaskakująco niskim cenom. Radio dla Ciebie sprawdziło, na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze oraz jak ustrzec się przed oszustwem.

Sylwester w Warszawie (autor: UM Warszawa)

Organizacja sylwestra na ostatnią chwilę, to dobry pomysł? Policja ostrzega przed ofertami Last Minute, które mogą prowadzić do oszustw i wyłudzeń. Warto ze zwiększoną uwagą weryfikować oferty wynajmu domków, apartamentów czy pensjonatów.

Justyna Stopińska z legionowskiej policji podkreśla, że możliwych jest kilka wariantów oszustw:

• oferowana do wynajmu nieruchomość nie istnieje

• podszycie się pod właściciela nieruchomości i oszukańczy wynajem miejsc na internetowych portalach sprzedażowych

• przygotowanie strony łudząco podobnej do strony funkcjonującego hotelu, pensjonatu lub innego obiektu

• wyłudzenie danych/środków od właściciela wynajmowanego obiektu z wykorzystaniem portali społecznościowych lub sprzedażowych (np. wpłata zaliczki poprzez uznanie karty kredytowej)

Na co zwrócić uwagę?

Zdarza się, że początkowo kontakt z wynajmującym może przebiegać poprawnie, jednak już po wpłaceniu zaliczki nie można dodzwonić się do właściciela.

Nie dajmy się nabrać. O tym, na co szczególnie zwrócić uwagę i co pomoże wybrać uczciwą ofertę, mówi policjantka:

• lokalizacja miejsca za pomocą kamer i programów umożliwiających podgląd okolicy

• zapoznanie się z opiniami innych zainteresowanych szczególnie z tymi negatywnymi

• korzystanie tylko z oficjalnych kanałów komunikacji na portalach sprzedażowych

Kluczowe będzie dopasowanie ceny do atrakcyjności oferty. Nie dajmy się zwieść rażąco zaniżonym cenom.

Jeśli jesteśmy wynajmującymi, nigdy nie podawajmy danych poufnych takich jak hasło, kody pin, kody autoryzacyjne, numer karty płatniczej potencjalnym gościom.

