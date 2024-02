Światowy Dzień Walki z Depresją. Psycholog: to może dotknąć każdego Adam Abramiuk 23.02.2024 08:41 Poczucie smutku i beznadziei, długotrwałe gorsze samopoczucie. Dziś Światowy Dzień Walki z Depresją. To poważna choroba, która może dotknąć każdego - przypomina psycholog Artur Adamczyk. Szacuje się, że w Polsce choruje na nią około 10 proc. osób.

Światowy Dzień Walki z Depresją (autor: pixabay)

Dziś Światowy Dzień Walki z Depresją. Według szacunków z chorobą tą zmaga się około 10 procent Polaków.

- Niektóre czynniki jednak wpływają na zwiększenie szans - tłumaczy psycholog Artur Adamczyk. - Przede wszystkim jest to płeć żeńska, kobiety pojawiają się w statystykach częściej. Również średni i starszy wiek. Ta granica między 40. a 60. rokiem życia. Aczkolwiek w Polsce wiemy również o tym, że młodzież i dzieci coraz częściej cierpią na depresję. Również uwarunkowania genetyczne mają wpływ. To, czy w naszej rodzinie wcześniej mieliśmy do czynienia z depresją - mówi.



- To naprawdę poważna choroba - dodaje Adamczyk. - Depresja jest chorobą, która dotyka nasz centralny układ nerwowy. Zmienia jego funkcjonowanie, zaburza jego działanie i przez to czujemy się gorzej. Nasz nastrój jest znacząco obniżony, mamy poczucie smutku, beznadziei. Tracimy zainteresowanie tymi rzeczami, które dotychczas nas interesowały i cieszyły - wyjaśnia.





Dziś - w związku ze Światowym Dniem Walki z Depresją - na warszawskiej "patelni" zostanie otwarta wystawa "Dobrze, że jesteś" organizowana przez Fundację GroweSpace i Rzecznika Praw Dziecka.

Według danych NFZ przedstawionych w najnowszym raporcie (za rok 2023) zaburzenia depresyjne nawracające wystąpiły u 91 tys. osób, z czego ponad 77 proc. stanowiły kobiety. Epizod depresyjny wystąpił u ponad 109 tys. osób (74 proc. u kobiet). Raport prezentuje min. informacje o udzielonych świadczeniach, hospitalizacjach i lekach refundowanych.

NFZ przypomina, że depresja stanowi coraz większy problem zdrowotny i społeczny. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. Szacuje się, że w Polsce na depresję choruje ok. 1,2 mln osób. Dane NFZ wskazują, że w 2021 r. świadczenia z rozpoznaniem głównym lub współistniejącym depresji udzielono 682 tys. pacjentom.

Jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z ogólnopolską poradnią telefoniczną dla osób dorosłych przeżywających kryzys emocjonalny: 116 123.

Dla dzieci i młodzieży dostępny jest telefon zaufania prowadzony przez Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę pod numerem: 116 111.

