Senator Marek Borowski: nowy Sejm będzie bardziej otwarty Cyryl Skiba 13.11.2023 09:13 Sejm będzie bardziej otwarty - powiedział w „Poranku RDC” Marek Borowski. Senator Platformy Obywatelskiej skomentował na naszej antenie zmiany, które mają szansę wejść w życie po dzisiejszym, pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji. Politycy wybiorą marszałka Sejmu. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia jest oficjalnym kandydatem koalicji na to stanowisko.

Senator Platformy Obywatelskiej Marek Borowski skomentował na naszej antenie zmiany, które mają szansę wejść w życie po pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji. To rozpoczęło się dziś o 12:00. Politycy wybiorą marszałka Sejmu. Oficjalnym kandydatem koalicji na to stanowisko jest Szymon Hołownia, lider Polski 2050.

Borowski mówił w „Poranku RDC” o planie Hołowni.

- Podejmie parę takich działań, które będą jednak zmieniać ten Sejm z takiej fortecy, zarówno zewnętrznej, jak wewnętrznej, gdzie trudno się było poruszać, np. dziennikarzom. Tam nie wolno, tam nie wolno i tak dalej. Sejm ma być bardziej otwarty, znikną barierki przed budynkiem - tłumaczył senator.

Nowy marszałek sejmu zapowie zmiany w regulaminie sejmowym.

- Te zmiany, które PiS wprowadził, one zmierzały do marginalizowania opozycji i likwidacji, w zasadzie, parlamentaryzmu, tzn. debaty, pracy nad ustawami w taki sposób, jak to się dawniej robiło albo robi się w innych parlamentach. Tzn. musi być czas na to, a nie z wtorku na środę, bez wysłuchania publicznego, bez ekspertów - wskazał Marek Borowski.

Kandydat na marszałka Sejmu musi zdobyć bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Pierwsze posiedzenie Sejmu dziś o 12.00. Otworzy je marszałek senior Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Funkcję tę powierzył mu prezydent Andrzej Duda, który ma wystąpić przed Sejmem.

Nowi posłowie złożą ślubowanie. Spośród 460 osób, 117 zadebiutuje, 27 wróci po przerwie.

