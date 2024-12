Podsumowanie roku rządów koalicji w audycji „Bez ogródek” Marta Hernik 15.12.2024 13:03 W piątek 13 grudnia minął rok działalności koalicyjnego rządu, na którego czele stanął Donald Tusk. Ocenili go goście Agnieszki Gozdyry w audycji „Bez ogródek”. — Udało nam się wrócić do pozycji, w której mamy szansę i będziemy już od stycznia nadawać też ton wielu dyskusjom — mówiła w Polskim Radiu RDC posłanka Anna Radwan z Polski 2050.

W skład rządu Donalda Tuska wchodzą przedstawiciele czterech partii: Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Posłanka Anna Radwan z Polski 2050 zwracała uwagę na sprawy międzynarodowe i politykę bezpieczeństwa.

— Ja tutaj wystawiam szóstkę. Mam przekonanie, że po latach izolacji i bycia tym trudnym partnerem do rozmów w polityce bezpieczeństwa, w polityce międzynarodowej, udało nam się wrócić do stołu europejskiego. Udało nam się wrócić też do pozycji, w której mamy szansę i będziemy już od stycznia nadawać też ton wielu dyskusjom — mówiła Radwan.

Zdaniem posłanki Radwan, jest jeszcze wiele do zrobienia w tematach związanych z gospodarką, mieszkalnictwem i polityką społeczną.

Dorota Olko z Lewicy podkreślała, że jeśli chodzi o politykę społeczną, to już udało się wiele zrobić.

— Po pierwsze, jest renta wdowia i pomoc seniorom. Jest to ułatwieniem dla tych osób, które zostają same po śmierci małżonka i mają do utrzymania ten sam dom, te same rachunki. Druga sprawa to jest program Aktywny Rodzic, w którym komponent żłobkowy się cieszy największą popularnością. Trzecią rzeczą są dodatki dla pracowników socjalnych — wymieniała Olko.

Grzegorz Napieralski z PO stwierdził, że sukcesów jest mnóstwo. Podkreślił na antenie Polskiego Radia RDC, że „to był dobry rok”.

— Można tych sukcesów wymieniać bardzo, bardzo dużo. Jesteśmy zaproszeni do stołu jeżeli chodzi o rozmowę o Ukrainie dotyczącą ewentualnego zakończenia wojny i rozmów pokojowych. My mamy jako Polska przy takim stole zasiąść i mamy o tym rozmawiać. Gdzie tu jest nasza słaba pozycja? Ja się zgadzam z tą właśnie tezą, że wzmocniliśmy przez ostatni rok naszą pozycję. Uważam ten rok, za dobry — powiedział Napieralski.

Z kolei poseł PiS Krzysztof Ciecióra nie zgodził się z przedmówcami. Jego zdaniem to „porażka”.

— Politycy jak Sikorski, Tusk, mają te kontakty, możliwości międzynarodowe. To nie ulega wątpliwości, ale tak naprawdę na każdym polu jesteśmy ogrywani. Zostaliśmy ograni na pakcie migracyjnym. Jesteśmy teraz ogrywani na umowie z Mercosurem. W zasadzie Trójkąt Weimarski to jest tylko i wyłącznie figura retoryczna. Polska jest w tym Trójkącie takim notariuszem podpisującym politykę francuską i niemiecką niestety — stwierdził Ciecióra.

Poseł Michał Urbaniak z Ruchu Narodowego podkreślał, że niektóre propozycje zgłaszane przez koalicjantów są takie same jak Konfederacji.

— Rozwiązania, które proponuje Lewica, nie będą się sprawdzać. Polska potrzebuje dzisiaj przede wszystkim rozwoju, potrzebuje stabilnego prawa, potrzebuje możliwości rozwojowych. To, co na przykład obiecała koalicja, która dzisiaj rządzi, to była na przykład wyższa kwota wolna od podatku, była też na przykład propozycja tego, by ZUS był dobrowolny, czy żeby były wakacje od ZUS-u. Myśmy powiedzieli „sprawdzam” temu rządowi — powiedział Urbaniak.

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października 2023 r., PiS uzyskało 35,38 proc. głosów, KO - 30,70 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Nowa Lewica - 8,61 proc., a Konfederacja - 7,16 proc. Choć poparcie dla PiS przełożyło się na największą liczbę mandatów w Sejmie (194), ze względu na brak zdolności koalicyjnej ugrupowanie nie było w stanie stworzyć większości. Mimo to prezydent w pierwszym kroku konstytucyjnym desygnował Mateusza Morawieckiego na premiera i 27 listopada powołał jego trzeci rząd.

Gdy 11 grudnia 2023 r. rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyskał wotum zaufania od Sejmu, w drugim kroku konstytucyjnym, jeszcze tego samego dnia, Sejm wybrał Donalda Tuska na premiera, a 12 grudnia udzielił wotum zaufania jego rządowi. 13 grudnia prezydent Andrzej Duda powołał rząd Donalda Tuska.

