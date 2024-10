Szef MON o pracach podkomisji smoleńskiej: będą wnioski do prokuratury RDC 24.10.2024 10:42 Materiał z prac zespołu ds. oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej będzie stanowił podstawę do złożenia wniosków do prokuratury – podkreślił w czwartek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas prezentacji liczącego prawie 800 stron raportu zespołu.

Szef MON o podkomisji smoleńskiej (autor: Przemysław Piątkowski/PAP)

Szef MON poinformował, że wnioski do prokuratury "są przygotowywane na wszystkich tych, którzy ponoszą odpowiedzialność - zarówno w wykonaniu, w działaniu komisji, jak i w braku nadzoru nad tą komisją" - mówił.

"Wobec tych wszystkich, którzy przeinaczali fakty, dowody po to, żeby osiągać cele niepostawione przed podkomisją, ale cele polityczne" - dodał.

Szef MON zarzucił też podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza "manipulację", "brak rzetelności" i "brak wiarygodności".

"To jest coś, co się rzuca w oczy w nieprawdopodobny sposób. Cel był jeden: udowodnić tylko i wyłącznie swoją hipotezę wbrew wszystkim dowodom, wbrew faktom, kontynuować tę pracę po to, żeby się też uwłaszczać na działaniach podkomisji, żeby po prostu na tym zarabiać" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Szef MON podkreślił także, że podkomisja smoleńska nie rozliczyła się jeszcze z wielu posiadanych przez nią materiałów. "Wiele materiałów, dowodów, dokumentów zostało zupełnie gdzie indziej ukryte, przeniesione, nie zostało przez członków podkomisji ujawnione" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Czytaj też: Korea Płd. Nad pałacem prezydenckim wybuchł balon z ulotkami. Andrzej Duda przebywa tam z wizytą