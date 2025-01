Polska i Niemcy mogą mówić jednym głosem ws. Ukrainy? Ekspert PISM w RDC Joanna Tarkowska-Klinke 03.01.2025 22:39 Przyszły rząd Niemiec może chcieć bliżej współpracować z Polską, także jeśli chodzi o Ukrainę — uważa gość audycji „Poranek RDC” Łukasz Jasiński, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Wskazywać na to mogą słowa Friedriecha Merza, który obecnie ma największe szanse na zostanie nowym kanclerzem.

Łukasz Jasiński (autor: RDC)

W lutym odbędą się wybory przedterminowe w Niemczech. Faworytem do wyścigu po władzę jest CDU, a kanclerzem może zostać Friedriech Merz. Opowiada się on za wspólnymi działaniami państw europejskich w kwestii ukraińskiej.

Jak mówił na antenie Polskiego Radia RDC ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Łukasz Jasiński, oznacza to, że Polska i Niemcy mogą reprezentować spójne stanowisko w kwestii wojny w Ukrainie.

– To, co Merz proponuje dość konsekwentnie, to jest stworzenie takiej europejskiej grupy kontaktowej w sprawie Ukrainy. Chodzi o to, żeby największa piątka państw europejskich, Niemcy, Francja, Włochy, także właśnie Polska, w sprawach Ukrainy mówiły jednym głosem – mówił Łukasz Jasiński na antenie Polskiego Radia RDC.

Wspólne stanowisko i polityka zagraniczna państw UE miałyby być czytelnym sygnałem z jednej strony dla Rosji Władimira Putina, z drugiej – dla nowego prezydenta USA Donalda Trumpa, który obejmie urząd już 20 stycznia.

Na dwa miesiące przed wyborami poparcie dla chadecji CDU/CSU w sondażach wynosi od 31 proc. do 33 proc. Dla porównania, socjaldemokratyczna SPD ma tylko 14 proc. do 16 proc. Przedterminowe wybory w Niemczech odbędą się 23 lutego.

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier rozwiązał w piątek 27 grudnia Bundestag i rozpisał przedterminowe wybory parlamentarne na 23 lutego 2025 r. Przychylił się w ten sposób do wniosku kanclerza Olafa Scholza, którego rząd mniejszościowy nie otrzymał 16 grudnia wotum zaufania.

