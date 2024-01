Prokurator generalny odwołał 10 prokuratorów regionalnych i okręgowych RDC 29.01.2024 11:26 10 prokuratorów regionalnych i okręgowych zostało odwołanych ze swoich stanowisk. Jak podkreślono w komunikacie resortu sprawiedliwości, jest to konsekwentna realizacja zmian w prokuraturze mająca na celu „przywrócenie tej służby obywatelom”.

Adam Bodnar (autor: Adam Bodnar)

Zapadła decyzja o odwołaniu z delegacji oraz z funkcji 10 prokuratorów regionalnych i okręgowych; działania prokuratora generalnego Adama Bodnara prowadzone są w ścisłej współpracy z p.o. prokuratora krajowego Jackiem Bilewiczem – poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zmiany w prokuraturze

z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawie i z funkcji prokuratora okręgowego w Warszawie oraz zastępcy prokuratora okręgowego w Warszawie odwołani zostali Mariusz Dubowski i Agnieszka Bortkiewicz

z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie i funkcji prokuratora regionalnego w Szczecinie odwołany został Artur Maludy

z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawa-Praga i funkcji prokuratora okręgowego Warszawa-Praga odwołano Łukasza Osińskiego

z funkcji Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu odwołano Bartosza Pęcherzewskiego

z funkcji prokuratora regionalnego w Białymstoku i delegacji do tej prokuratury odwołana została Elżbieta Pieniążek

prokurator Remigiusz Dobrowolski został odwołany z funkcji prokuratora okręgowego w Szczecinie

z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Warszawie i funkcji prokuratora regionalnego w Warszawie odwołano Jakuba Romelczyka

z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku i funkcji prokuratora regionalnego w Gdańsku odwołano Teresę Rutkowską-Szmydyńską

Jerzy Ziarkiewicz został odwołany z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Lublinie i funkcji prokuratora regionalnego w Lublinie

„Prokurator Generalny Adam Bodnar, w ścisłej współpracy z p.o. prokuratora krajowego Jackiem Bilewiczem, realizują konsekwentnie program zmian w prokuraturze, mający na celu przywrócenia tej służby obywatelom” – podkreślił resort sprawiedliwości.

Kto jest prokuratorem krajowym?

12 stycznia premier Donald Tusk powierzył obowiązki Prokuratora Krajowego prok. Jackowi Bilewiczowi. MS informowało wtedy, że Bodnar w czasie spotkania z prokuratorem Dariuszem Barskim wręczył mu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej 16 lutego 2022 r. przez poprzedniego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę „zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych”.

Jak podkreśliło wtedy MS, „w efekcie od dnia przekazania powyższego stanowiska Prokuratora Generalnego, a więc od 12 stycznia 2024 r., Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego”.

Prokuratura Krajowa cały czas stoi na stanowisku, że funkcję prokuratora krajowego pełni Barski.

Bodnar argumentował też, że Prokurator Generalny, jako przełożony wszystkich prokuratorów, może powoływać osoby do pełnienia określonych obowiązków. Informował również, że Bilewicz ma sprawować funkcję przez dwa miesiące, po to, żeby „w tym czasie przeprowadzić otwarty konkurs” na to stanowisko.

