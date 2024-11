Ponad 100 pożarów sadzy na Mazowszu. Strażacy przypominają o obowiązkowych przeglądach Olga Kwaśniewska 04.11.2024 21:09 Od początku października doszło na Mazowszu do ponad 100 pożarów sadzy. Z tego względu strażacy apelują o przeglądy kominów i instalacji grzewczych oraz wentylacyjnych. — To podstawa naszego bezpieczeństwa — mówi rzecznik Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach Paweł Kulicki i przypomina o instalacji czujek czadu.

Ruszył sezon grzewczy. Czas na obowiązkowe przeglądy (autor: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu/ GOV)

Czas na obowiązkowe przeglądy. Strażacy apelują o sprawdzenie instalacji kominowych, zwłaszcza tam, gdzie palimy drewnem lub węglem.

Rzecznik Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach Paweł Kulicki podkreśla, że równie ważne są przeglądy wentylacji, by nie zatruć się czadem.

— Jest to skrajnie niebezpieczny gaz. Jest bezwonny, niewidoczny, bezbarwny, bardzo silnie trujący. Już w niedużych stężeniach zaczynamy wyczuwać dyskomfort, ból głowy i tak dalej. Więc jeżeli mamy takie objawy, a coś wskazywałoby na to, że tlenek się może wydobywać, to wtedy trzeba by niezwłocznie opuścić pomieszczenie, przewietrzyć, wezwać służby — instruuje Kulicki

W tym sezonie na Mazowszu czadem zatruło się już sześć osób, a dwie zmarły.

— Najlepszym przykładem są łazienki, gdzie mamy przepływowe ogrzewacze wody gazowej. One ciągle jeszcze funkcjonują. W momencie jak lejemy ciepłą wodę, to ten gazowy płomień jest dosyć duży, a kratki zasłonięte, no bo zimno. To jest karygodnym błędem — podkreśla Kulicki

Od początku sezonu grzewczego, czyli od 1 października na Mazowszu doszło do 103 pożarów sadzy w kominach i prawie 430 pożarów domów lub mieszkań – to najwięcej w Polsce.

