Wzrasta pensja minimalna i stawka godzinowa. Ile zarobimy w tym roku?

Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4242 zł, a stawka godzinowa wyniesie 27,70 zł. To pierwsza w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Kolejną zaplanowano na lipiec. Świadczenia wyniosą wówczas 4300 zł, minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 28,10 zł.